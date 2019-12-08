«Спартак» разгромно проиграл «Ростову» в последнем матче РПЛ в 2019 году

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В составе победителей голы забили Бахтиёр Зайнутдинов (22-я и 83-я минуты), Алексей Ионов (53) и Дмитрий Чистяков (79). У «Спартака» отличился Эсекьель Понсе (81).

На 45-й минуте полузащитник ростовчан Ивелин Попов не реализовал пенальти. Единственным номинальным защитником в стартовом составе «Спартака» был капитан команды Георгий Джикия.

По ходу матча активные болельщики обеих команд покинули трибуны в поддержку фанатов, которые были задержаны до и после матча 18-го тура между санкт-петербургским «Зенитом» и «Спартаком» (1:0). Акцию поддержала часть зрителей центральных трибун и VIP-ложи.

Матч прошел при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни», который предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения.