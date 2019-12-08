«Спартак» разгромно проиграл «Ростову» в последнем матче РПЛ в 2019 году
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. «Ростов» на выезде победил московский «Спартак» со счетом 4:1 в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. «Ростов» на выезде победил московский «Спартак» со счетом 4:1 в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
В составе победителей голы забили Бахтиёр Зайнутдинов (22-я и 83-я минуты), Алексей Ионов (53) и Дмитрий Чистяков (79). У «Спартака» отличился Эсекьель Понсе (81).
На 45-й минуте полузащитник ростовчан Ивелин Попов не реализовал пенальти. Единственным номинальным защитником в стартовом составе «Спартака» был капитан команды Георгий Джикия.
По ходу матча активные болельщики обеих команд покинули трибуны в поддержку фанатов, которые были задержаны до и после матча 18-го тура между
Матч прошел при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни», который предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения.
«Спартак» потерпел второе поражение кряду. «Ростов» одержал первую победу в пяти последних матчах чемпионата, до этого подопечные Валерия Карпина выигрывали 26 октября в домашнем матче против «Сочи» (2:0). «Ростов» по итогам 19 туров набрал 34 очка и поднялся на третью строчку турнирной таблицы, «Спартак» уходит на зимний перерыв 10-м, набрав 22 очка. В следующем туре, который состоится в марте, «Ростов» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», «Спартак» в гостях встретится с московским «Динамо».
|Доменико Тедеско
|Валерий Карпин
|Эсекиэль Понсе(Джордан Ларссон, Солтмурад Бакаев)
|81′
|Бактиер Зайнутдинов
|22′
|Алексей Ионов(Элдор Шомуродов, Хорен Байрамян)
|53′
|Дмитрий Чистяков(Ивелин Попов, Алексей Ионов)
|79′
|Бактиер Зайнутдинов(Хорен Байрамян)
|83′
|Ивелин Попов
|45′
|98
|Александр Максименко
|30
|Сергей Песьяков
|47
|Роман Зобнин
|34
|Алексей Козлов
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|28
|Евгений Чернов
|14
|Георгий Джикия
38′
|5
|Деннис Хаджикадунич
|33
|Алекс Крал
42′
|78
|Дмитрий Чистяков
|10
|Зелимхан Бакаев
|19
|Хорен Байрамян
|54
|Наиль Умяров
77′
|8
|Ивелин Попов
18′
|19
|Эсекиэль Понсе
|17
|Матиас Норманн
|23
|Джордан Ларссон
|14
|Элдор Шомуродов
74′
|9
|Резиуан Мирзов
80′
|9
|Бьорн Сигурдарсон
|17
|Солтмурад Бакаев
|11
|Алексей Ионов
90′
|8
|Гус Тил
72′
|47
|Александр Долгов
|20
|Андре Шюррле
|18
|Бактиер Зайнутдинов
87′
|26
|Александр Саплинов
90+2′
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|8
|13
|Удары (всего)
|9
|9
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|2
|5
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)