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8 декабря, источник: Sport24

«Ростов» уничтожил «Спартак» при полупустых трибунах. Худшая игра при Тедеско

Несмотря на положительную прессу, с результатами у Доменико Тедеско пока не очень. В двух предыдущих турах «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», проиграл «Зениту» и откатился на 10-е место в таблице. До зоны еврокубков 9 очков, до зоны вылета — всего 3. У «Ростова» ситуация еще более серьезная — команда Карпина не могла одержать победу в четырех последних играх, но пока еще ростовчане находятся в зоне Лиги Европы. Этот матч был шансом для обеих команд начать белую полосу.

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Тедеско, может, и был бы рад выйти с «Ростовом» по привычной схеме, но из-за дисквалификаций матч пропускали сразу два основных защитника — Жиго и Кутепов. Это повлекло глобальное перестроение: «Спартак» вышел в классических 4−4−2 с Кралом в роли центрального защитника и Бакаевым на правом фланге. Также Тедеско дал шанс проявить себя Тилю и Мирзову. Первый вышел в паре с Умяровым в центре поля, второй занял место на левом краю полузащиты.

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У «Ростова» игру из-за микроповреждения пропускал Роман Еременко, его заменил менее креативный, но подвижный и настырный Бактиер Зайнутдинов. Еще одно интересное решение — место в воротах занял Сергей Песьяков, а не Егор Бабурин.

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С первых же минут «Ростов» обозначил, кто сегодня будет хозяйничать на «Открытии». Уже на 5-й минуте Шомуродов с передачи Байрамяна бил из шикарной позиции. Может быть, Эльдор образца двухмесячной давности положил бы мяч под перекладину, но переживающий кризис узбекский форвард (0 голов в последних 6 турах) зарядил по трибунам.

У «Спартака» мяч совсем не держался — Умяров и Тиль не справлялись с давлением Попова, Зайнутдинова и Норманна, потому все свои атаки в первом тайме хозяева проводили благодаря прорывам по флангам. Но Бакаев был не настолько ярок, как на позиции десятки, Мирзов не видел никого вокруг и безуспешно пытался исполнить Месси с проходом и ударом по воротам, а Зобнин и Мельгарехо банально не успевали поддерживать атаки. Доходило до того, что центральные защитники Джикия и Крал протаскивали мяч сами чуть ли не до чужой штрафной. Все остальные попытки выйти из обороны жестко душились ростовским прессингом.

Логично, что с таким давлением «Ростов» вскоре добился своего. Умяров потерял мяч в центре поля, гости развернули атаку с подачей, которая завершилась ударом Шомуродова головой в штангу и хладнокровной игрой Зайнутдинова на добивании.

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После 30-й минуты, когда спартаковский движ покинул трибуны, «Спартак» обмяк совсем. Ларссон и Понсе не цеплялись за мяч, их попытки прессинга легко нивелировались глубокой позицией Норманна, который опускался для розыгрыша на одну линию с защитниками, Тиль и Умяров приносили минимум пользы при построении атак. Наиль под конец тайма еще и привез пенальти, сыграв рукой в штрафной. Это первый назначенный в ворота «Спартака» пенальти в этом сезоне, но забить с него «Ростов» не смог — Ивелин Попов неудачно исполнил Антонина Паненку, и Максименко легко забрал мяч.

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В начале второго тайма «Спартак» понесся вперед — особенно старался Мирзов, который на 51-й минуте наносил опасный удар в дальний угол, но спас Песьяков. Вообще, если бы не вратарь, для «Ростова» в этом матче все было далеко не так однозначно. Спустя несколько минут Сергей потащил мяч после мощного удара Понсе головой, получил травму, но продолжил игру. А через пару минут «Спартак» увидел второй мяч в свои ворота — Шомуродов стянул на себя Джикию с Зобниным и выкатил издевательский пас Ионову. Максименко не рассчитал траекторию, и Алексею оставалось только ткнуть мяч в сетку.

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Вообще, у «Спартака» хватало моментов — тот же Понсе вывалился один на один, но снова потащил Песьяков. Но на поле доминировал «Ростов», который продолжал создавать моменты.

И если удар Байрамяна на 65-й минуте пришелся в перекладину, то после ухода Тиля и выхода Шюррле, когда «Спартак» окончательно настроился на игру в атаку, команды окончательно открыли голевые клапаны. 79-я минута — Чистяков вгоняет мяч в ворота после замешательства спартаковцев при угловом.

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81-я минута — Понсе-таки забивает свой мяч. Голевую атаку начал вышедший брат Зелимхана Бакаева Солтмурад.

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83-я минута — Бактиер Зайнутдинов оформляет дубль.

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Матч команды заканчивали в гробовой тишине. «Спартак» впервые в сезоне пропускает два и более мячей дома и терпит еще одно поражение при Тедеско. Вопросов к немецкому тренеру все больше. И задавать их ему продолжат уже после зимнего перерыва, на который чемпионат России теперь ушел официально.

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Спартак
1:4
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 198.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 22132 зрителя
Главные тренеры
Доменико ТедескоВалерий Карпин
Голы
Эсекиэль Понсе(Джордан Ларссон, Солтмурад Бакаев)81′
Бактиер Зайнутдинов22′
Алексей Ионов(Элдор Шомуродов, Хорен Байрамян)53′
Дмитрий Чистяков(Ивелин Попов, Алексей Ионов)79′
Бактиер Зайнутдинов(Хорен Байрамян)83′
Нереализованные пенальти
Ивелин Попов45′
Составы команд
98Александр Максименко
30Сергей Песьяков
47Роман Зобнин
34Алексей Козлов
25Лоренсо Мельгарехо
28Евгений Чернов
14Георгий Джикия
38′
5Деннис Хаджикадунич
33Алекс Крал
42′
78Дмитрий Чистяков
10Зелимхан Бакаев
19Хорен Байрамян
54Наиль Умяров
77′
8Ивелин Попов
18′
19Эсекиэль Понсе
17Матиас Норманн
23Джордан Ларссон
14Элдор Шомуродов
74′
9Резиуан Мирзов
80′
9Бьорн Сигурдарсон
17Солтмурад Бакаев
11Алексей Ионов
90′
8Гус Тил
72′
47Александр Долгов
20Андре Шюррле
18Бактиер Зайнутдинов
87′
26Александр Саплинов
90+2′
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты8
22Удары (всего)13
7Удары в створ6
1Штанги, перекладины2
5Угловые3
12Фолы12
4Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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