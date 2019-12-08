«Ростов» уничтожил «Спартак» при полупустых трибунах. Худшая игра при Тедеско

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Тедеско, может, и был бы рад выйти с «Ростовом» по привычной схеме, но из-за дисквалификаций матч пропускали сразу два основных защитника — Жиго и Кутепов. Это повлекло глобальное перестроение: «Спартак» вышел в классических 4−4−2 с Кралом в роли центрального защитника и Бакаевым на правом фланге. Также Тедеско дал шанс проявить себя Тилю и Мирзову. Первый вышел в паре с Умяровым в центре поля, второй занял место на левом краю полузащиты.

У «Ростова» игру из-за микроповреждения пропускал Роман Еременко, его заменил менее креативный, но подвижный и настырный Бактиер Зайнутдинов. Еще одно интересное решение — место в воротах занял Сергей Песьяков, а не Егор Бабурин.

С первых же минут «Ростов» обозначил, кто сегодня будет хозяйничать на «Открытии». Уже на 5-й минуте Шомуродов с передачи Байрамяна бил из шикарной позиции. Может быть, Эльдор образца двухмесячной давности положил бы мяч под перекладину, но переживающий кризис узбекский форвард (0 голов в последних 6 турах) зарядил по трибунам.

У «Спартака» мяч совсем не держался — Умяров и Тиль не справлялись с давлением Попова, Зайнутдинова и Норманна, потому все свои атаки в первом тайме хозяева проводили благодаря прорывам по флангам. Но Бакаев был не настолько ярок, как на позиции десятки, Мирзов не видел никого вокруг и безуспешно пытался исполнить Месси с проходом и ударом по воротам, а Зобнин и Мельгарехо банально не успевали поддерживать атаки. Доходило до того, что центральные защитники Джикия и Крал протаскивали мяч сами чуть ли не до чужой штрафной. Все остальные попытки выйти из обороны жестко душились ростовским прессингом.

Логично, что с таким давлением «Ростов» вскоре добился своего. Умяров потерял мяч в центре поля, гости развернули атаку с подачей, которая завершилась ударом Шомуродова головой в штангу и хладнокровной игрой Зайнутдинова на добивании.

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После 30-й минуты, когда спартаковский движ покинул трибуны, «Спартак» обмяк совсем. Ларссон и Понсе не цеплялись за мяч, их попытки прессинга легко нивелировались глубокой позицией Норманна, который опускался для розыгрыша на одну линию с защитниками, Тиль и Умяров приносили минимум пользы при построении атак. Наиль под конец тайма еще и привез пенальти, сыграв рукой в штрафной. Это первый назначенный в ворота «Спартака» пенальти в этом сезоне, но забить с него «Ростов» не смог — Ивелин Попов неудачно исполнил Антонина Паненку, и Максименко легко забрал мяч.

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В начале второго тайма «Спартак» понесся вперед — особенно старался Мирзов, который на 51-й минуте наносил опасный удар в дальний угол, но спас Песьяков. Вообще, если бы не вратарь, для «Ростова» в этом матче все было далеко не так однозначно. Спустя несколько минут Сергей потащил мяч после мощного удара Понсе головой, получил травму, но продолжил игру. А через пару минут «Спартак» увидел второй мяч в свои ворота — Шомуродов стянул на себя Джикию с Зобниным и выкатил издевательский пас Ионову. Максименко не рассчитал траекторию, и Алексею оставалось только ткнуть мяч в сетку.

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Вообще, у «Спартака» хватало моментов — тот же Понсе вывалился один на один, но снова потащил Песьяков. Но на поле доминировал «Ростов», который продолжал создавать моменты.

И если удар Байрамяна на 65-й минуте пришелся в перекладину, то после ухода Тиля и выхода Шюррле, когда «Спартак» окончательно настроился на игру в атаку, команды окончательно открыли голевые клапаны. 79-я минута — Чистяков вгоняет мяч в ворота после замешательства спартаковцев при угловом.

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81-я минута — Понсе-таки забивает свой мяч. Голевую атаку начал вышедший брат Зелимхана Бакаева Солтмурад.

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83-я минута — Бактиер Зайнутдинов оформляет дубль.

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