Тренер «Спартака» Тедеско назвал сумасшедшей игру с «Ростовом»

«Спартак» в 19-м туре чемпионата России, последнем перед зимней паузой, потерпел поражение в Москве от «Ростова» со счетом 1:4.

«Результатом разочарованы. 1:4 — серьезный счет, игра в какой-то степени была сумасшедшей. У “Ростова” пять ударов, из них четыре — в створ ворот. У нас не знаю, сколько ударов было, много было заблокировано, счет несправедлив», — сказал Тедеско.