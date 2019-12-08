Евгений Кафельников: Фанаты «Спартака» молодцы, что ушли
Олимпийский чемпион и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников, болеющий за «Спартак», поддержал акцию фанатов
Олимпийский чемпион и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников, болеющий за «Спартак», поддержал акцию фанатов
— Что это было? А вы сами не видели? Не знаю, что происходит со «Спартаком», — сказал Кафельников. — Моменты
Результаты Тедеско хуже, чем у Кононова? Вот об этом я точно сейчас не хочу думать… Перспективы у «Спартака» есть только при «А тутти аванти Массимо Каррера». (Смеется.) Верю ли в Тедеско? Не знаю… Сейчас не могу ответить на этот вопрос.
Улучшения? Посмотрите таблицу («Спартак» занимает 10-е место. — Прим. «СЭ»). По идее, при перемене мест слагаемых сумма не поменялась. Вот и все… Меня просто дико бесит, когда комментаторы и эксперты говорят, что 8-е место — хорошо для «Спартака»… Ну, ну…
Болельщики молодцы, что ушли. Так и надо! Они показали свою позицию. Фанатское движение будет только объединяться. Если ничего не поменяется, такие акции продолжатся. В скором времени мы увидим такие трибуны на многих матчах. Если футбольное руководство лиги этого добивается, тогда удачи им.
Слова Запашного про то, что фанатов надо крушить? Да мне вообще на них параллельно! Я не хочу придавать им никакого значения. Он говорит, а караван идет.
|Доменико Тедеско
|Валерий Карпин
|Эсекиэль Понсе(Джордан Ларссон, Солтмурад Бакаев)
|81′
|Бактиер Зайнутдинов
|22′
|Алексей Ионов(Элдор Шомуродов, Хорен Байрамян)
|53′
|Дмитрий Чистяков(Ивелин Попов, Алексей Ионов)
|79′
|Бактиер Зайнутдинов(Хорен Байрамян)
|83′
|Ивелин Попов
|45′
|98
|Александр Максименко
|30
|Сергей Песьяков
|47
|Роман Зобнин
|34
|Алексей Козлов
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|28
|Евгений Чернов
|14
|Георгий Джикия
38′
|5
|Деннис Хаджикадунич
|33
|Алекс Крал
42′
|78
|Дмитрий Чистяков
|10
|Зелимхан Бакаев
|19
|Хорен Байрамян
|54
|Наиль Умяров
77′
|8
|Ивелин Попов
18′
|19
|Эсекиэль Понсе
|17
|Матиас Норманн
|23
|Джордан Ларссон
|14
|Элдор Шомуродов
74′
|9
|Резиуан Мирзов
80′
|9
|Бьорн Сигурдарсон
|17
|Солтмурад Бакаев
|11
|Алексей Ионов
90′
|8
|Гус Тил
72′
|47
|Александр Долгов
|20
|Андре Шюррле
|18
|Бактиер Зайнутдинов
87′
|26
|Александр Саплинов
90+2′
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|8
|22
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|2
|5
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)