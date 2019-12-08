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8 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Евгений Кафельников: Фанаты «Спартака» молодцы, что ушли

Олимпийский чемпион и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников, болеющий за «Спартак», поддержал акцию фанатов красно-белых. Организованные болельщики и зрители с центральных трибун покинули стадион во время матча с «Ростовом» (1:4) на 30-й минуте. Также он дал оценку игре московской команды.

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— Что это было? А вы сами не видели? Не знаю, что происходит со «Спартаком», — сказал Кафельников. — Моменты красно-белых? Какие? Ну что-то, может, и было… Но счет на табло, — сказал Кафельников. — Тил? Слушайте, не мои деньги были потрачены на него. Пусть те, кто его покупал, смотрят на такое приобретение.

Результаты Тедеско хуже, чем у Кононова? Вот об этом я точно сейчас не хочу думать… Перспективы у «Спартака» есть только при «А тутти аванти Массимо Каррера». (Смеется.) Верю ли в Тедеско? Не знаю… Сейчас не могу ответить на этот вопрос.

Улучшения? Посмотрите таблицу («Спартак» занимает 10-е место. — Прим. «СЭ»). По идее, при перемене мест слагаемых сумма не поменялась. Вот и все… Меня просто дико бесит, когда комментаторы и эксперты говорят, что 8-е место — хорошо для «Спартака»… Ну, ну…

Болельщики молодцы, что ушли. Так и надо! Они показали свою позицию. Фанатское движение будет только объединяться. Если ничего не поменяется, такие акции продолжатся. В скором времени мы увидим такие трибуны на многих матчах. Если футбольное руководство лиги этого добивается, тогда удачи им.

Слова Запашного про то, что фанатов надо крушить? Да мне вообще на них параллельно! Я не хочу придавать им никакого значения. Он говорит, а караван идет.

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1 декабря© Ньюстюб
Спартак
1:4
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 198.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 22132 зрителя
Главные тренеры
Доменико ТедескоВалерий Карпин
Голы
Эсекиэль Понсе(Джордан Ларссон, Солтмурад Бакаев)81′
Бактиер Зайнутдинов22′
Алексей Ионов(Элдор Шомуродов, Хорен Байрамян)53′
Дмитрий Чистяков(Ивелин Попов, Алексей Ионов)79′
Бактиер Зайнутдинов(Хорен Байрамян)83′
Нереализованные пенальти
Ивелин Попов45′
Составы команд
98Александр Максименко
30Сергей Песьяков
47Роман Зобнин
34Алексей Козлов
25Лоренсо Мельгарехо
28Евгений Чернов
14Георгий Джикия
38′
5Деннис Хаджикадунич
33Алекс Крал
42′
78Дмитрий Чистяков
10Зелимхан Бакаев
19Хорен Байрамян
54Наиль Умяров
77′
8Ивелин Попов
18′
19Эсекиэль Понсе
17Матиас Норманн
23Джордан Ларссон
14Элдор Шомуродов
74′
9Резиуан Мирзов
80′
9Бьорн Сигурдарсон
17Солтмурад Бакаев
11Алексей Ионов
90′
8Гус Тил
72′
47Александр Долгов
20Андре Шюррле
18Бактиер Зайнутдинов
87′
26Александр Саплинов
90+2′
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты8
22Удары (всего)13
7Удары в створ6
1Штанги, перекладины2
5Угловые3
12Фолы12
4Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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