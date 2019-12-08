Евгений Кафельников: Фанаты «Спартака» молодцы, что ушли

— Что это было? А вы сами не видели? Не знаю, что происходит со «Спартаком», — сказал Кафельников. — Моменты красно-белых? Какие? Ну что-то, может, и было… Но счет на табло, — сказал Кафельников. — Тил? Слушайте, не мои деньги были потрачены на него. Пусть те, кто его покупал, смотрят на такое приобретение.