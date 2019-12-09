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12:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Молодой казах из «Ростова» забил «Спартаку» больше, чем за всё время в России

Кто такой Бактийор Зайнутдинов, оформивший дубль в ворота Максименко.

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Нападающий «Ростова» Бактийор Зайнутдинов забил за клуб пока всего три гола — и все три в ворота московских команд: сначала было «Динамо», теперь — дубль «Спартаку».

Зайнутдинов перешёл в «Ростов» зимой — перспективный парень из «Астаны» достался ростовчанам всего за 120 тыс. евро. Контракт заключили по схеме «1+1»: чтобы активировать опцию продления, ему нужно будет провести определённое количество матчей. Ради перехода в более сильную лигу Бактийор выкупил свой контракт у «Астаны» за 9 млн рублей. И это несмотря на то что казахстанский клуб предложил ему зарплату в 2,5 раза больше, чтобы он остался.

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Об этом зимой рассказал спортивный директор «Астаны» Александр Коночкин.

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«По завершении сезона-2017 наш клуб провёл переговоры с “Таразом” (там Бактийор играл до перехода в “Астану”. — Прим. “Чемпионата”) и самим игроком на предмет заключения трудового соглашения. В итоге мы договорились о его трансфере в “Астану” за 20 миллионов тенге [3,6 млн рублей]. Также между клубом и Зайнутдиновым был заключён трёхлетний контракт, предусматривавший по требованию агентов игрока опцию о досрочном выкупе контракта с выплатой компенсации в размере 50 миллионов тенге [9 млн рублей]. Опция действовала в течение первого года договора и могла быть активирована только в случае предложения о переходе Зайнутдинова в зарубежный клуб. По окончании сезона-2018 игрок и его представители воспользовались своим правом на досрочное расторжение контракта, выплатив предусмотренные соглашением 50 миллионов тенге. Со своей стороны мы предлагали ему продлить соглашение с увеличением оклада в 2,5 раза, но он отказался, предпочтя уйти в “Ростов” на меньшие условия. С одной стороны, грустно, что “Астана” теряет такого перспективного игрока. С другой стороны, я рад, что у нас есть ещё игроки, которые ставят карьеру выше сиюминутной денежной выгоды. Вместе с тем есть договорённость о том, что, если в течение этого года ему не удастся стать основным игроком “Ростова”, он вернётся в “Астану” и мы продолжим сотрудничество с ним», — сказал Коночкин.

За «Ростов» Зайнутдинов дебютировал в матче с «Енисеем» — вышел на замену в конце игры. Каждый раз, когда он попадал в заявку, казахские СМИ сыпали новостями: «Сыграет!». Во «ВКонтакте» даже появилось целое фан-сообщество, в котором регулярно обновляются новости, появляются его фотографии и видеонарезки с удачными моментами. Там Бактийора, кстати, называют одним из лучшим казахов, играющих за границей.

ВКонтакте

Начало этого сезона молодой казах пропустил из-за рецидива травмы колена, которую он получил ещё в «Астане», но в сентябре вернулся в строй и с тех пор сыграл в девяти матчах. Игроком основы он пока ещё не стал, хотя в перспективе такое возможно — и дубль «Спартаку» может ускорить этот процесс.

Анатолий Романов

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Спартак
1:4
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 198.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 22132 зрителя
Главные тренеры
Доменико ТедескоВалерий Карпин
Голы
Эсекиэль Понсе(Джордан Ларссон, Солтмурад Бакаев)81′
Бактиер Зайнутдинов22′
Алексей Ионов(Элдор Шомуродов, Хорен Байрамян)53′
Дмитрий Чистяков(Ивелин Попов, Алексей Ионов)79′
Бактиер Зайнутдинов(Хорен Байрамян)83′
Нереализованные пенальти
Ивелин Попов45′
Составы команд
98Александр Максименко
30Сергей Песьяков
47Роман Зобнин
34Алексей Козлов
25Лоренсо Мельгарехо
28Евгений Чернов
14Георгий Джикия
38′
5Деннис Хаджикадунич
33Алекс Крал
42′
78Дмитрий Чистяков
10Зелимхан Бакаев
19Хорен Байрамян
54Наиль Умяров
77′
8Ивелин Попов
18′
19Эсекиэль Понсе
17Матиас Норманн
23Джордан Ларссон
14Элдор Шомуродов
74′
9Резиуан Мирзов
80′
9Бьорн Сигурдарсон
17Солтмурад Бакаев
11Алексей Ионов
90′
8Гус Тил
72′
47Александр Долгов
20Андре Шюррле
18Бактиер Зайнутдинов
87′
26Александр Саплинов
90+2′
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты8
22Удары (всего)13
7Удары в створ6
1Штанги, перекладины2
5Угловые3
12Фолы12
4Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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