Молодой казах из «Ростова» забил «Спартаку» больше, чем за всё время в России

«По завершении сезона-2017 наш клуб провёл переговоры с “Таразом” (там Бактийор играл до перехода в “Астану”. — Прим. “Чемпионата”) и самим игроком на предмет заключения трудового соглашения. В итоге мы договорились о его трансфере в “Астану” за 20 миллионов тенге [3,6 млн рублей]. Также между клубом и Зайнутдиновым был заключён трёхлетний контракт, предусматривавший по требованию агентов игрока опцию о досрочном выкупе контракта с выплатой компенсации в размере 50 миллионов тенге [9 млн рублей]. Опция действовала в течение первого года договора и могла быть активирована только в случае предложения о переходе Зайнутдинова в зарубежный клуб. По окончании сезона-2018 игрок и его представители воспользовались своим правом на досрочное расторжение контракта, выплатив предусмотренные соглашением 50 миллионов тенге. Со своей стороны мы предлагали ему продлить соглашение с увеличением оклада в 2,5 раза, но он отказался, предпочтя уйти в “Ростов” на меньшие условия. С одной стороны, грустно, что “Астана” теряет такого перспективного игрока. С другой стороны, я рад, что у нас есть ещё игроки, которые ставят карьеру выше сиюминутной денежной выгоды. Вместе с тем есть договорённость о том, что, если в течение этого года ему не удастся стать основным игроком “Ростова”, он вернётся в “Астану” и мы продолжим сотрудничество с ним», — сказал Коночкин.