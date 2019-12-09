Молодой казах из «Ростова» забил «Спартаку» больше, чем за всё время в России
Кто такой Бактийор Зайнутдинов, оформивший дубль в ворота Максименко.
Кто такой Бактийор Зайнутдинов, оформивший дубль в ворота Максименко.
Нападающий «Ростова» Бактийор Зайнутдинов забил за клуб пока всего три гола — и все три в ворота московских команд: сначала было «Динамо», теперь — дубль «Спартаку».
Зайнутдинов перешёл в «Ростов» зимой — перспективный парень из «Астаны» достался ростовчанам всего за 120 тыс. евро. Контракт заключили по схеме «1+1»: чтобы активировать опцию продления, ему нужно будет провести определённое количество матчей. Ради перехода в более сильную лигу Бактийор выкупил свой контракт у «Астаны» за 9 млн рублей. И это несмотря на то что казахстанский клуб предложил ему зарплату в 2,5 раза больше, чтобы он остался.
Об этом зимой рассказал спортивный директор «Астаны» Александр Коночкин.
«По завершении сезона-2017 наш клуб провёл переговоры с “Таразом” (там Бактийор играл до перехода в “Астану”. — Прим. “Чемпионата”) и самим игроком на предмет заключения трудового соглашения. В итоге мы договорились о его трансфере в “Астану” за 20 миллионов тенге [3,6 млн рублей]. Также между клубом и Зайнутдиновым был заключён трёхлетний контракт, предусматривавший по требованию агентов игрока опцию о досрочном выкупе контракта с выплатой компенсации в размере 50 миллионов тенге [9 млн рублей]. Опция действовала в течение первого года договора и могла быть активирована только в случае предложения о переходе Зайнутдинова в зарубежный клуб. По окончании сезона-2018 игрок и его представители воспользовались своим правом на досрочное расторжение контракта, выплатив предусмотренные соглашением 50 миллионов тенге. Со своей стороны мы предлагали ему продлить соглашение с увеличением оклада в 2,5 раза, но он отказался, предпочтя уйти в “Ростов” на меньшие условия. С одной стороны, грустно, что “Астана” теряет такого перспективного игрока. С другой стороны, я рад, что у нас есть ещё игроки, которые ставят карьеру выше сиюминутной денежной выгоды. Вместе с тем есть договорённость о том, что, если в течение этого года ему не удастся стать основным игроком “Ростова”, он вернётся в “Астану” и мы продолжим сотрудничество с ним», — сказал Коночкин.
За «Ростов» Зайнутдинов дебютировал в матче с «Енисеем» — вышел на замену в конце игры. Каждый раз, когда он попадал в заявку, казахские СМИ сыпали новостями: «Сыграет!». Во «ВКонтакте» даже появилось целое
Начало этого сезона молодой казах пропустил
Анатолий Романов
|Доменико Тедеско
|Валерий Карпин
|Эсекиэль Понсе(Джордан Ларссон, Солтмурад Бакаев)
|81′
|Бактиер Зайнутдинов
|22′
|Алексей Ионов(Элдор Шомуродов, Хорен Байрамян)
|53′
|Дмитрий Чистяков(Ивелин Попов, Алексей Ионов)
|79′
|Бактиер Зайнутдинов(Хорен Байрамян)
|83′
|Ивелин Попов
|45′
|98
|Александр Максименко
|30
|Сергей Песьяков
|47
|Роман Зобнин
|34
|Алексей Козлов
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|28
|Евгений Чернов
|14
|Георгий Джикия
38′
|5
|Деннис Хаджикадунич
|33
|Алекс Крал
42′
|78
|Дмитрий Чистяков
|10
|Зелимхан Бакаев
|19
|Хорен Байрамян
|54
|Наиль Умяров
77′
|8
|Ивелин Попов
18′
|19
|Эсекиэль Понсе
|17
|Матиас Норманн
|23
|Джордан Ларссон
|14
|Элдор Шомуродов
74′
|9
|Резиуан Мирзов
80′
|9
|Бьорн Сигурдарсон
|17
|Солтмурад Бакаев
|11
|Алексей Ионов
90′
|8
|Гус Тил
72′
|47
|Александр Долгов
|20
|Андре Шюррле
|18
|Бактиер Зайнутдинов
87′
|26
|Александр Саплинов
90+2′
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|8
|22
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|2
|5
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)