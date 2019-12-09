Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
8.12
Марсель
Бордо
31
Футбол. Зарубежный
8.12
Осасуна
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
8.12
Болонья
Милан
23
Футбол. Зарубежный
8.12
Сампдория
Парма
01
Футбол. Зарубежный
8.12
Леганес
Сельта
32
Все события
Фоторепортажи
12«Сити» проиграл манчестерское дерби
10«Спартак» проиграл «Ростову», а фанаты ушли с трибун
12:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Российскому футболу предрекли сильный удар по имиджу

Многочисленные акции болельщиков в поддержку задержанных фанатов московского «Спартака» нанесут сильный удар по имиджу российского футбола. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсантъ».

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«В зарубежных организациях внимательно следят за нашим футболом, и эти события не просто чуть-чуть портят телевизионную картинку, а довольно сильно бьют по его репутации», — сказал изданию представитель одной из структур, контролирующих российский футбол.

Акции российских фанатов вызваны массовыми задержаниями поклонников «Спартака» в Санкт-Петербурге, а также запретом на посещение спортивных мероприятий для одного из лидеров фанатского движения красно-белых Валерия Бевзы, которого считают инициатором оскорблений в адрес форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. В минувшем туре Российской премьер-лиги, акции прошли на всех матчах. Фанаты покидали стадионы на 30 или 40 минутах игр. Российских болельщиков поддержали поклонники футбола из других стран, в частности, Польши и Сербии.

Читайте также
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Между гимнастикой и порно нет разницы»: она бросила спорт ради фильмов для взрослых
Жена боксера решила убить его ради денег. Он инсценировал смерть и уцелел
Тени исчезают в полдень. Сегодня вынесут приговор спорту в РФ
Панарин и Георгиев вынесли «Вегас». «Рейнджерс» не остановить
Кажется, у Тедеско большие проблемы. Разбор фиаско «Спартака»
Хаос в биатлоне: как критерии отбора губят Россию
Бобровский отрабатывает миллионы. В клубе поверили в голкипера
Тринадцать побед и рекорд мира: сборная России — лучшая на ЧЕ
Казах из «Ростова» забил «Спартаку» более, чем за все время в РФ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь