Российскому футболу предрекли сильный удар по имиджу
Многочисленные акции болельщиков в поддержку задержанных фанатов московского «Спартака» нанесут сильный удар по имиджу российского футбола. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсантъ».
Многочисленные акции болельщиков в поддержку задержанных фанатов московского «Спартака» нанесут сильный удар по имиджу российского футбола. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсантъ».
«В зарубежных организациях внимательно следят за нашим футболом, и эти события не просто
Акции российских фанатов вызваны массовыми задержаниями поклонников «Спартака» в