«Есть разочарование». Зайнутдинов — о дубле в ворота «Спартака», своей форме и наставлении от Карпина

«Сегодня была очень тяжелая игра. Самое главное, что победили. Счет на табло. У нас была задача встречать их вверху, прессинговать. Думаю, за счет прессинга обыграли “Спартак”. Есть ли особый настрой на московские команды? Да нет. Я же им не десять голов забил, чтобы делать такие выводы. Всего три гола забил москвичам. Есть разочарование, что именно в этот момент наступает перерыв. И Георгич тоже говорил это. Только-только набрал форму после травмы. Ну ничего, буду держать себя в форме на отдыхе. Думаю, провели первую часть сезона неплохо. У нас была задача именно быть в пятерке, и мы ее выполнили. Нужно готовиться к следующему году. Рома Еременко — топ-футболист, у которого учишься на тренировках. Это вообще сумасшедший игрок. Конечно, нам его не хватает. Что означают слова Карпина: “Вот будешь меня слушать…”? Он мне дает подсказки. По лишнему весу постоянно ругает. Говорит: “Слушай меня, слушай”. Ну мы слушаемся», — сказал Зайнутдинов в эфире телеканала «Матч Премьер».