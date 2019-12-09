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11:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Есть разочарование». Зайнутдинов — о дубле в ворота «Спартака», своей форме и наставлении от Карпина

Полузащитник «Ростова» и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал победу над московским «Спартаком» в матче 19-го тура российской премьер-лиги.

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Источник: AP 2019

Встреча команд прошла в Москве и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Зайнутдинов оформил дубль.

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«Сегодня была очень тяжелая игра. Самое главное, что победили. Счет на табло. У нас была задача встречать их вверху, прессинговать. Думаю, за счет прессинга обыграли “Спартак”. Есть ли особый настрой на московские команды? Да нет. Я же им не десять голов забил, чтобы делать такие выводы. Всего три гола забил москвичам. Есть разочарование, что именно в этот момент наступает перерыв. И Георгич тоже говорил это. Только-только набрал форму после травмы. Ну ничего, буду держать себя в форме на отдыхе. Думаю, провели первую часть сезона неплохо. У нас была задача именно быть в пятерке, и мы ее выполнили. Нужно готовиться к следующему году. Рома Еременко — топ-футболист, у которого учишься на тренировках. Это вообще сумасшедший игрок. Конечно, нам его не хватает. Что означают слова Карпина: “Вот будешь меня слушать…”? Он мне дает подсказки. По лишнему весу постоянно ругает. Говорит: “Слушай меня, слушай”. Ну мы слушаемся», — сказал Зайнутдинов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Благодаря этой победе «Ростов» набрал 34 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (22) идет десятым.

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Спартак
1:4
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 198.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 22132 зрителя
Главные тренеры
Доменико ТедескоВалерий Карпин
Голы
Эсекиэль Понсе(Джордан Ларссон, Солтмурад Бакаев)81′
Бактиер Зайнутдинов22′
Алексей Ионов(Элдор Шомуродов, Хорен Байрамян)53′
Дмитрий Чистяков(Ивелин Попов, Алексей Ионов)79′
Бактиер Зайнутдинов(Хорен Байрамян)83′
Нереализованные пенальти
Ивелин Попов45′
Составы команд
98Александр Максименко
30Сергей Песьяков
47Роман Зобнин
34Алексей Козлов
25Лоренсо Мельгарехо
28Евгений Чернов
14Георгий Джикия
38′
5Деннис Хаджикадунич
33Алекс Крал
42′
78Дмитрий Чистяков
10Зелимхан Бакаев
19Хорен Байрамян
54Наиль Умяров
77′
8Ивелин Попов
18′
19Эсекиэль Понсе
17Матиас Норманн
23Джордан Ларссон
14Элдор Шомуродов
74′
9Резиуан Мирзов
80′
9Бьорн Сигурдарсон
17Солтмурад Бакаев
11Алексей Ионов
90′
8Гус Тил
72′
47Александр Долгов
20Андре Шюррле
18Бактиер Зайнутдинов
87′
26Александр Саплинов
90+2′
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты8
22Удары (всего)13
7Удары в створ6
1Штанги, перекладины2
5Угловые3
12Фолы12
4Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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