Зайнутдинов признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Ростов»

В стартовом составе донского клуба вышел и казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов. В первом тайме хавбек открыл счет матча, а под конец второй 45-минутки оформил дубль. Портал WhoScored выставил оценки после матча и признал Бахтиера лучшим игроком. Зайнутдинов получил 8,4 балла.