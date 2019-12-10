Казахстанец Зайнутдинов после дубля в ворота «Спартака» удостоился сравнения с футболистом «Монако»

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В той игре 21-летний казахстанец оформил дубль и помог ростовчанам разгромить москвичей на выезде со счетом 4:1. В материале Зайнутдинова сравнили с российский полузащитником Александром Головиным, выступающим за «Монако» во французской Лиге 1.

«В прошедшее воскресенье яркой гостевой победой над «Спартаком» прервалась безвыигрышная серия «Ростова» из четырех матчей. Теперь болельщикам чуть менее тревожно провожать команду на зимний перерыв, чем на фоне плохих результатов и ужасных слухов о распродаже. Команда Валерия Карпина поднялась в группе преследователей лидера, расположившись на третьем месте. Это хорошая позиция на рестарте для борьбы за медали и Лигу Чемпионов.

Мажорное завершение первой части сезона состоялось во многом благодаря дублю 21-летнего Зайнутдинова. Атакующий полузащитник из Казахстана выдал свой лучший матч в чемпионате России. С точки зрения статистики он не был самым активным игроком гостей, встречался с мячом всего 32 раза за игру, но действовал очень эффективно, использовал важный шанс проявить себя. В середине первого тайма он вывел «Ростов» вперед, оказавшись первым на добивании после попадания мяча в штангу, а в конце второго здорово пробил примерно с линии штрафной, установив окончательный счет — 4:1.

В 2017 году воспитанник скромного казахстанского клуба «Тараз» великолепно провел свой дебютный сезон на высшем уровне в местной Премьер-лиге. Он забил 7 голов, отдал 3 результативные передачи, удостоился сразу двух индивидуальных наград (открытие сезона и лучший молодой игрок турнира), а также получил предложение от сильнейшего клуба страны. В 2018-м в составе «Астаны» Бахтиер стал победителем чемпионата, выиграл национальный Суперкубок, а по завершении сезона получил предложение о продлении соглашения с повышением зарплаты в два с половиной раза. Однако парень очень хотел попробовать себя на более высоком уровне и выкупил собственный трансфер за 50 миллионов тенге (примерно 8,3 миллиона рублей).

В марте 2018-го, еще будучи игроком «Астаны», Зайнутдинов дебютировал за сборную Казахстана и отметился голом в первом же товарищеском матче с Венгрией. Сегодня на счету молодого игрока уже шесть голов в 13 играх за национальную команду. Чтобы догнать рекордсмена-голеадора Виктора Зубарева (12 мячей), осталось забить еще столько же, что с учетом возраста и целеустремленности Зайнутдинова видится задачей весьма реальной. В минувшей квалификации Eвро-2020 он отличился трижды в четырех матчах, по разу дома и в гостях огорчив Шотландию (головой на опережении и эффектно издали), а также забив «рыбкой» Сан-Марино.

В «Ростове» все складывалось гораздо сложнее. Перейдя в российский клуб прошлой весной, Зайнутдинов не смог отметиться результативными действиями в десяти матчах, ни разу не отыграл от свистка до свистка. Вдобавок летом игрок получил травму колена, из-за которой пропустил два месяца после начала нового сезона. Все складывалось не так, как хотелось бы, потому сентябрьский гол головой «Динамо» первым же касанием после возвращения в строй стал очень эмоциональным моментом.

Зайнутдинов опередил голкипера Лещука, головой направил мяч в сетку и не сдержал чувств. Вместе с ним ликовали многочисленные казахстанские болельщики и журналисты, которые следят за развитием карьеры соотечественника в России, пожалуй, не меньше, чем мы за Головиным во Франции. После дебютного гола в РПЛ Зайнутдинов, зачастую выходя на замены, не мог отличиться семь матчей подряд. Но перед перерывом стал появляться в старте и под занавес выдал великолепную игру против «Спартака».