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10:08 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Зайнутдинов после дубля в ворота «Спартака» удостоился сравнения с футболистом «Монако»

Российский портал Sportbox посвятил статью полузащитнику сборной Казахстана по футболу Бахтиеру Зайнутдинову, назвав его главным героем матча «Спартак» — «Ростов» в рамках 19-го тура российской премьер-лиги.

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В той игре 21-летний казахстанец оформил дубль и помог ростовчанам разгромить москвичей на выезде со счетом 4:1. В материале Зайнутдинова сравнили с российский полузащитником Александром Головиным, выступающим за «Монако» во французской Лиге 1.

«В прошедшее воскресенье яркой гостевой победой над «Спартаком» прервалась безвыигрышная серия «Ростова» из четырех матчей. Теперь болельщикам чуть менее тревожно провожать команду на зимний перерыв, чем на фоне плохих результатов и ужасных слухов о распродаже. Команда Валерия Карпина поднялась в группе преследователей лидера, расположившись на третьем месте. Это хорошая позиция на рестарте для борьбы за медали и Лигу Чемпионов.

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Мажорное завершение первой части сезона состоялось во многом благодаря дублю 21-летнего Зайнутдинова. Атакующий полузащитник из Казахстана выдал свой лучший матч в чемпионате России. С точки зрения статистики он не был самым активным игроком гостей, встречался с мячом всего 32 раза за игру, но действовал очень эффективно, использовал важный шанс проявить себя. В середине первого тайма он вывел «Ростов» вперед, оказавшись первым на добивании после попадания мяча в штангу, а в конце второго здорово пробил примерно с линии штрафной, установив окончательный счет — 4:1.

В 2017 году воспитанник скромного казахстанского клуба «Тараз» великолепно провел свой дебютный сезон на высшем уровне в местной Премьер-лиге. Он забил 7 голов, отдал 3 результативные передачи, удостоился сразу двух индивидуальных наград (открытие сезона и лучший молодой игрок турнира), а также получил предложение от сильнейшего клуба страны. В 2018-м в составе «Астаны» Бахтиер стал победителем чемпионата, выиграл национальный Суперкубок, а по завершении сезона получил предложение о продлении соглашения с повышением зарплаты в два с половиной раза. Однако парень очень хотел попробовать себя на более высоком уровне и выкупил собственный трансфер за 50 миллионов тенге (примерно 8,3 миллиона рублей).

В марте 2018-го, еще будучи игроком «Астаны», Зайнутдинов дебютировал за сборную Казахстана и отметился голом в первом же товарищеском матче с Венгрией. Сегодня на счету молодого игрока уже шесть голов в 13 играх за национальную команду. Чтобы догнать рекордсмена-голеадора Виктора Зубарева (12 мячей), осталось забить еще столько же, что с учетом возраста и целеустремленности Зайнутдинова видится задачей весьма реальной. В минувшей квалификации Eвро-2020 он отличился трижды в четырех матчах, по разу дома и в гостях огорчив Шотландию (головой на опережении и эффектно издали), а также забив «рыбкой» Сан-Марино.

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В «Ростове» все складывалось гораздо сложнее. Перейдя в российский клуб прошлой весной, Зайнутдинов не смог отметиться результативными действиями в десяти матчах, ни разу не отыграл от свистка до свистка. Вдобавок летом игрок получил травму колена, из-за которой пропустил два месяца после начала нового сезона. Все складывалось не так, как хотелось бы, потому сентябрьский гол головой «Динамо» первым же касанием после возвращения в строй стал очень эмоциональным моментом.

Зайнутдинов опередил голкипера Лещука, головой направил мяч в сетку и не сдержал чувств. Вместе с ним ликовали многочисленные казахстанские болельщики и журналисты, которые следят за развитием карьеры соотечественника в России, пожалуй, не меньше, чем мы за Головиным во Франции. После дебютного гола в РПЛ Зайнутдинов, зачастую выходя на замены, не мог отличиться семь матчей подряд. Но перед перерывом стал появляться в старте и под занавес выдал великолепную игру против «Спартака».

«Начал набирать кондиции, жалко, что сезон заканчивается. Но ничего, будем в форме себя держать на отдыхе», — констатировал Зайнутдинов. Дубль «красно-белым» в Москве — это в любом случае добрый для него знак. Вспомните, как долго запрягал в том же «Ростове» узбекский форвард Эльдор Шомуродов, ныне один из лучших бомбардиров чемпионата России, — говорится в статье.

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Спартак
1:4
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 198.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 22132 зрителя
Главные тренеры
Доменико ТедескоВалерий Карпин
Голы
Эсекиэль Понсе(Джордан Ларссон, Солтмурад Бакаев)81′
Бактиер Зайнутдинов22′
Алексей Ионов(Элдор Шомуродов, Хорен Байрамян)53′
Дмитрий Чистяков(Ивелин Попов, Алексей Ионов)79′
Бактиер Зайнутдинов(Хорен Байрамян)83′
Нереализованные пенальти
Ивелин Попов45′
Составы команд
98Александр Максименко
30Сергей Песьяков
47Роман Зобнин
34Алексей Козлов
25Лоренсо Мельгарехо
28Евгений Чернов
14Георгий Джикия
38′
5Деннис Хаджикадунич
33Алекс Крал
42′
78Дмитрий Чистяков
10Зелимхан Бакаев
19Хорен Байрамян
54Наиль Умяров
77′
8Ивелин Попов
18′
19Эсекиэль Понсе
17Матиас Норманн
23Джордан Ларссон
14Элдор Шомуродов
74′
9Резиуан Мирзов
80′
9Бьорн Сигурдарсон
17Солтмурад Бакаев
11Алексей Ионов
90′
8Гус Тил
72′
47Александр Долгов
20Андре Шюррле
18Бактиер Зайнутдинов
87′
26Александр Саплинов
90+2′
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты8
22Удары (всего)13
7Удары в створ6
1Штанги, перекладины2
5Угловые3
12Фолы12
4Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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