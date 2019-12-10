Председателем общества «Динамо» стал бывший глава УФСБ по Волгоградской области

Источник: РИА "Новости"

На 20-й внеочередной всероссийской конференции общества «Динамо», в которой приняли участие 235 делегатов, а также члены попечительского совета, был досрочно освобожден от должности председателя общества Владимир Стржалковский по его личной просьбе. «От имени членов попечительского совета его председателем, министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым на этот пост была предложена кандидатура Анатолия Гулевского, единогласно поддержанная всеми делегатами», — говорится в сообщении.

Генерал-лейтенант Гулевский начинал службу в МВД, позже был зачислен в органы безопасности. Служил в Нижнем Новгороде, на Северном Кавказе, в регионах со сложной оперативной обстановкой. В 2014 году возглавил УФСБ России по Волгоградской области. Длительное время был председателем волгоградской областной организации общества «Динамо», проводил многоплановую работу по развитию физической культуры и спорта в регионе. Заместителем председателя общества «Динамо» избран Николай Толстых.