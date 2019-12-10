Казахстанец Зайнутдинов номинирован на звание лучшего игрока РПЛ в декабре

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В их число вошел полузащитник «Ростов» и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов. На его счету два гола в двух играх в декабре. Причем оба гола казахстанец забил в ворота «Спартака» (4:1) в матче 19-го тура РПЛ.

Также на награду претендуют форвард «Арсенала» Евгений Луценко (две игры, два гола, голевая передача), вратарь «Уфы» Александр Беленов (две игры, ноль пропущенных голов), хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия (две игры, гол и голевая передача) и полузащитник «Уфы» Азер Алиев (две игры, гол и асссист).

Лучшего игрока месяца совместно выберут болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер». В ноябре лучшим игроков признали нападающего «Тамбова» Владимира Обухова.