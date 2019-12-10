Тренер «Спартака»: Совет директоров прошел хорошо и дружелюбно

Руководство «Спартака» во вторник заслушало выступление Тедеско. Немецкий тренер возглавил «Спартак» в октябре. Под его руководством команда провела семь матчей в чемпионате России и набрала восемь очков, а также вышла в четвертьфинал Кубка России.