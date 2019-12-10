Тренер «Спартака»: Совет директоров прошел хорошо и дружелюбно
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» прошел хорошо и дружелюбно, заявил главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско.
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» прошел хорошо и дружелюбно, заявил главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско.
Руководство «Спартака» во вторник заслушало выступление Тедеско. Немецкий тренер возглавил «Спартак» в октябре. Под его руководством команда провела семь матчей в чемпионате России и набрала восемь очков, а также вышла в четвертьфинал Кубка России.
«Всё прошло хорошо и дружелюбно. С Новым годом, ребята!», — сказал Тедеско журналистам.
После 19 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.