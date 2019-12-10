«Фратрия» выступила с заявлением после акции протеста фанатов

«Десятки тысяч людей в единой мирной акции протеста показали, что они не согласны с существующим положением дел и призывают менять методы, которые применяются сегодня в работе (но скорее в борьбе) с болельщиками. Мы все против Fan ID (паспорт болельщика), и последние события наглядно всем показали, как эта система позволит “убить” цивилизованное боление в России и опустошит стадионы. Сообщество болельщиков показало, что готово мирно и конструктивно вести диалог и отстаивать свои права. Готовы ли к этому диалогу те, кто все это затевает?» — говорится на сайте «Фратрии».