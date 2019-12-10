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15:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Фратрия» выступила с заявлением после акции протеста фанатов

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Объединение болельщиков московского футбольного клуба «Спартак» «Фратрия» заявило, что фанатское сообщество готово мирно и конструктивно вести диалог и отстаивать свои права.
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Источник: РИА "Новости"

В пятницу «Фратрия» призвала болельщиков всех команд покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура чемпионата России в связи с давлением на фанатские сообщества. Акцию поддержали фанаты практически всех клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), включая московские ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» и петербургский «Зенит».

«Десятки тысяч людей в единой мирной акции протеста показали, что они не согласны с существующим положением дел и призывают менять методы, которые применяются сегодня в работе (но скорее в борьбе) с болельщиками. Мы все против Fan ID (паспорт болельщика), и последние события наглядно всем показали, как эта система позволит “убить” цивилизованное боление в России и опустошит стадионы. Сообщество болельщиков показало, что готово мирно и конструктивно вести диалог и отстаивать свои права. Готовы ли к этому диалогу те, кто все это затевает?» — говорится на сайте «Фратрии».

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин в понедельник заявил, что массовый уход болельщиков с матчей чемпионата России вызывает беспокойство.

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