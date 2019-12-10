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16:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Малосолов подал апелляцию в Кассационный суд на решение по твиту

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Журналист и болельщик московского футбольного клуба ЦСКА Андрей Малосолов заявил, что подал апелляцию в Кассационный суд на решение суда по делу об оскорбительном твите в адрес экс-футболиста столичного «Спартака» Луиса Адриано.

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Ранее Мосгорсуд оставил в силе решение Перовского суда Москвы, который 27 сентября признал Малосолова виновным и оштрафовал на 20 тысяч рублей за оскорбительную публикацию в Twitter в адрес Адриано во время матча между «Спартаком» и ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии, когда бразильский футболист еще выступал за «красно-белых». «Спартак» подал на Малосолова заявление в прокуратуру по административной статье 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

«Подал апелляцию в Кассационный суд на решения Перовского и Апелляционного суда по делу твита», — написал Малосолов в микроблоге в Twitter.

«Ждём назначения даты заседания, решение судов требуем отменить», — добавил он.

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Главные тренеры
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Голы
Самюэль Жиго(Андре Шюррле, Зелимхан Бакаев)59′
Мариу Фернандес68′
Самюэль Жиго79′
Составы команд
98Александр Максименко
35Игорь Акинфеев
38Андрей Ещенко
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90+5′
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22′
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87′
23Джордан Ларссон
36′73′
29Яка Бийол
9Резиуан Мирзов
7Ильзат Ахметов
80′
25Кристиян Бистрович
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты4
13Удары (всего)10
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
14Фолы17
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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