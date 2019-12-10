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21:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» опубликовал итоги заседания совета директоров клуба

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала итоги заседания совета директоров клуба.

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Источник: Чемпионат.com

«Сегодня состоялось заседание совета директоров ФК «Спартак-Москва», в ходе которого были подведены итоги осенней части сезона-2019/20. Члены совета директоров обсудили результаты работы основной команды, «Спартака-2», молодёжного состава и академии имени Ф. Ф. Черенкова. В заседании принял участие главный тренер Доменико Тедеско.

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Совет директоров отметил, что после масштабного обновления команды, проведённого в течение 2019 года, комплектование состава на данном этапе завершено. Был утверждён план зимних сборов «Спартака»: с 13 по 24 января основа будет тренироваться в Абу-Даби (ОАЭ), после чего с 28 января по 9 февраля примет участие в товарищеском турнире в Дохе (Катар). Завершающий этап подготовки к весенней части сезона пройдёт в Сочи с 12 по 17 февраля.

Кроме того, совет директоров признал положительными итоги работы академии имени Ф. Ф. Черенкова и молодёжной команды под руководством Алексея Лунина. Результаты, которые демонстрирует «Спартак-2″ в текущем розыгрыше ФНЛ, напротив, вызвали обеспокоенность. В весенней части сезона их необходимо улучшить, чтобы команда смогла сохранить прописку в лиге», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

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