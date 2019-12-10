«Спартак» опубликовал итоги заседания совета директоров клуба

Совет директоров отметил, что после масштабного обновления команды, проведённого в течение 2019 года, комплектование состава на данном этапе завершено. Был утверждён план зимних сборов «Спартака»: с 13 по 24 января основа будет тренироваться в Абу-Даби (ОАЭ), после чего с 28 января по 9 февраля примет участие в товарищеском турнире в Дохе (Катар). Завершающий этап подготовки к весенней части сезона пройдёт в Сочи с 12 по 17 февраля.