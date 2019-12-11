Жирков стал лауреатом премии «Джентльмен года»

На первом этапе тройку претендентов выбирали болельщики путем онлайн-голосования, Жирков занял третье место (16,17%). Также в тройку попали защитник московского «Спартака» Георгий Джикия (первое место, 31,22%) и защитник ЦСКА Марио Фернандес (второе место, 28,04%). Окончательное решение принимается авторитетным жюри, в которое входят ветераны футбола, предыдущие обладатели премии и представители СМИ.

Премия вручается с 1994 года за поддержку ценностей честной игры и является образцом поведения на поле и за его пределами, лауреат облачается в черный смокинг. В прошлом году лауреатом стал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.