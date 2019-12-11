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13:06 (мск), источник: ТАСС

Жирков стал лауреатом премии «Джентльмен года»

ТАСС, 11 декабря. Игрок сборной России и петербургского «Зенита» Юрий Жирков получил ежегодную премию «Джентльмен года», вручаемую по версии российской газеты «Комсомольская правда». Об этом сообщается на официальном сайте издания.

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Источник: РИА "Новости"

На первом этапе тройку претендентов выбирали болельщики путем онлайн-голосования, Жирков занял третье место (16,17%). Также в тройку попали защитник московского «Спартака» Георгий Джикия (первое место, 31,22%) и защитник ЦСКА Марио Фернандес (второе место, 28,04%). Окончательное решение принимается авторитетным жюри, в которое входят ветераны футбола, предыдущие обладатели премии и представители СМИ.

Премия вручается с 1994 года за поддержку ценностей честной игры и является образцом поведения на поле и за его пределами, лауреат облачается в черный смокинг. В прошлом году лауреатом стал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

Ранее премии удостаивались Федор Черенков, Омари Тетрадзе, Сергей Андреев, Андрей Тихонов (единственный игрок, ставший лауреатом дважды), Дмитрий Аленичев, Олег Веретенников, Алексей Смертин, Егор Титов, Руслан Нигматуллин, Сергей Семак, Дмитрий Булыкин, Александр Кержаков, Дмитрий Кириченко, Константин Зырянов, Игорь Семшов, Владимир Габулов, Дмитрий Хохлов, Андрей Воронин, Андрей Дикань, Денис Глушаков, Халк, Артем Дзюба, Игорь Акинфеев и Артем Ребров.

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