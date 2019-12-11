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15:10 (мск), источник: ТАСС

Черевченко назван лучшим тренером месяца в РПЛ, Луценко — лучшим футболистом

ТАСС, 11 декабря. Наставник тульского «Арсенала» Игорь Черевченко признан лучшим тренером декабря в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

В голосовании болельщиков, которое проводилось на официальной странице РПЛ в социальной сети «Вконтакте», победу одержал наставник санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак (48,64% голосов), эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер» отдали победу Черевченко.

В декабре туляки под руководством 45-летнего специалиста одержали две победы в двух матчах: 2 декабря «Арсенал» на выезде победил ЦСКА (1:0), а 6 декабря разгромил дома московский «Локомотив» (4:0). На зимний перерыв тульский клуб ушел шестым в турнирной таблице, набрав 25 очков в 19 играх.

Лучшим игроком месяца признан нападающий «Арсенала» Евгений Луценко. 32-летний россиянин отметился дублем в ворота «Локомотива» и отдал голевую передачу в игре с ЦСКА, всего в его в активе в этом сезоне 7 мячей в 17 матчах.

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