Черевченко назван лучшим тренером месяца в РПЛ, Луценко — лучшим футболистом
ТАСС, 11 декабря. Наставник тульского «Арсенала» Игорь Черевченко признан лучшим тренером декабря в Российской
ТАСС, 11 декабря. Наставник тульского «Арсенала» Игорь Черевченко признан лучшим тренером декабря в Российской
В голосовании болельщиков, которое проводилось на официальной странице РПЛ в социальной сети «Вконтакте», победу одержал наставник
В декабре туляки под руководством 45-летнего специалиста одержали две победы в двух матчах: 2 декабря «Арсенал» на выезде победил ЦСКА (1:0), а 6 декабря разгромил дома московский «Локомотив» (4:0). На зимний перерыв тульский клуб ушел шестым в турнирной таблице, набрав 25 очков в 19 играх.
Лучшим игроком месяца признан нападающий «Арсенала» Евгений Луценко. 32-летний россиянин отметился дублем в ворота «Локомотива» и отдал голевую передачу в игре с ЦСКА, всего в его в активе в этом сезоне 7 мячей в 17 матчах.