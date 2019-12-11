Черевченко назван лучшим тренером месяца в РПЛ, Луценко — лучшим футболистом

Источник: РИА "Новости"

В голосовании болельщиков, которое проводилось на официальной странице РПЛ в социальной сети «Вконтакте», победу одержал наставник санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак (48,64% голосов), эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер» отдали победу Черевченко.

В декабре туляки под руководством 45-летнего специалиста одержали две победы в двух матчах: 2 декабря «Арсенал» на выезде победил ЦСКА (1:0), а 6 декабря разгромил дома московский «Локомотив» (4:0). На зимний перерыв тульский клуб ушел шестым в турнирной таблице, набрав 25 очков в 19 играх.