  На 18-летнего игрока Локомотива подали иск на € 350 тыс — Новости Премьер-лиги — Футбол - Спорт Mail.ru
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14:56 (мск), источник: Чемпионат.com

На 18-летнего игрока «Локомотива» подали иск на € 350 тыс

Как стало известно «Чемпионату», на игрока «Локомотива» Максима Мухина подала иск сторона, ранее представлявшая его интересы.

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Источник: РИА "Новости"

От 18-летнего футболиста требует компенсации в размере 350 тыс. евро сторона, представляющая Анатолия Платова, посредника его перехода в «Крылья Советов», за молодёжный состав которого выступал футболист. По мнению Платова, Мухин допустил ряд нарушений при одностороннем расторжении договора.

Максим Мухин — воспитанник академии им. Коноплёва, за «Локомотив» выступает с лета 2019 года. До переезда в Москву полузащитник в течение двух лет играл за молодёжный состав «Крыльев Советов». После перехода в «Локо» играет за молодёжку красно-зелёных и «Казанку», выступающую в ПФЛ.

22 ноября Мухин впервые попал в заявку на матч Премьер-Лиги — против «Тамбова», после чего дважды оказывался на скамейке запасных во время других игр РПЛ — с «Динамо» и «Арсеналом».

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