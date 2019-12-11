На 18-летнего игрока «Локомотива» подали иск на € 350 тыс
Как стало известно «Чемпионату», на игрока «Локомотива» Максима Мухина подала иск сторона, ранее представлявшая его интересы.
Как стало известно «Чемпионату», на игрока «Локомотива» Максима Мухина подала иск сторона, ранее представлявшая его интересы.
От 18-летнего футболиста требует компенсации в размере 350 тыс. евро сторона, представляющая Анатолия Платова, посредника его перехода в «Крылья Советов», за молодёжный состав которого выступал футболист. По мнению Платова, Мухин допустил ряд нарушений при одностороннем расторжении договора.
Максим Мухин — воспитанник академии им. Коноплёва, за «Локомотив» выступает с лета 2019 года. До переезда в Москву полузащитник в течение двух лет играл за молодёжный состав «Крыльев Советов». После перехода в «Локо» играет за молодёжку
22 ноября Мухин впервые попал в заявку на матч