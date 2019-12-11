Тренер ЦСКА Гончаренко дисквалифицирован на три матча за высказывания в адрес судей

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ЦСКА 7 декабря в гостях сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1). После матча в телеэфир попал эпизод, где Гончаренко с применением нецензурной лексики обсуждал с судьями спорные моменты в игре. За подобный случай специалист получил дисквалификацию на один матч и еще на один — условно после встречи 16-го тура с «Сочи» (3:2), когда в телеэфир попал разговор Гончаренко с арбитром Станиславом Васильевым в подтрибунном помещении перед вторым таймом, во время которого тренер использовал нецензурную лексику.

«Нарушение аналогично тому, которое он совершал раньше. Поскольку это рецидив, то применение условной санкции было отменено и КДК установил реальный характер дисквалификации. С учетом всех обстоятельств дела наказание будет следующим: три матча дисквалификации, один из которых — условно. К тому же Гончаренко заплатит штраф размером в 100 тыс. рублей», — сообщил Григорьянц.

ЦСКА оштрафован на 255 тыс. рублей по итогам матча с «Краснодаром». «У футболистов ЦСКА было шесть предупреждений, это говорит о неподобающем поведении команды, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. Болельщик ЦСКА сидел на ограждении, это уже третий случай в сезоне, поэтому полагается штраф в 75 тыс. рублей. На 90-й минуте были нецензурные скандирования, штраф — 80 тыс. рублей», — заключил глава КДК.