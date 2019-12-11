Тренер ЦСКА Гончаренко дисквалифицирован на три матча за высказывания в адрес судей
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/.
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/.
ЦСКА 7 декабря в гостях сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1). После матча в телеэфир попал эпизод, где Гончаренко с применением нецензурной лексики обсуждал с судьями спорные моменты в игре. За подобный случай специалист получил дисквалификацию на один матч и еще на один — условно после встречи 16-го тура с «Сочи» (3:2), когда в телеэфир попал разговор Гончаренко с арбитром Станиславом Васильевым в подтрибунном помещении перед вторым таймом, во время которого тренер использовал нецензурную лексику.
«Нарушение аналогично тому, которое он совершал раньше. Поскольку это рецидив, то применение условной санкции было отменено и КДК установил реальный характер дисквалификации. С учетом всех обстоятельств дела наказание будет следующим: три матча дисквалификации, один из которых — условно. К тому же Гончаренко заплатит штраф размером в 100 тыс. рублей», — сообщил Григорьянц.
ЦСКА оштрафован на 255 тыс. рублей по итогам матча с «Краснодаром». «У футболистов ЦСКА было шесть предупреждений, это говорит о неподобающем поведении команды, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. Болельщик ЦСКА сидел на ограждении, это уже третий случай в сезоне, поэтому полагается штраф в 75 тыс. рублей. На 90-й минуте были нецензурные скандирования, штраф — 80 тыс. рублей», — заключил глава КДК.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка после 19 матчей.
|Мурад Мусаев
|Виктор Гончаренко
|Арикленес да Силва Ари
|63′
|Иван Обляков(Кристиян Бистрович)
|15′
|Арикленес да Силва Ари
|63′
|39
|Матвей Сафонов
|35
|Игорь Акинфеев
|98
|Сергей Петров
|23
|Хердур Магнуссон
|6
|Кристиан Рамирес
|62
|Вадим Карпов
|4
|Александр Мартынович
|78
|Игорь Дивеев
90+1′
|5
|Урош Спаич
|2
|Мариу Фернандес
|52
|Тонни Вилена
90+9′
|25
|Кристиян Бистрович
|8
|Юрий Газинский
|20
|Константин Кучаев
|10
|Вандерсон Масиэл
|9
|Федор Чалов
65′
|14
|Кристоффер Олссон
83′
|10
|Алан Дзагоев
57′66′
|77
|Руслан Камболов
|14
|Кирилл Набабкин
74′
|9
|Арикленес да Силва Ари
88′
|98
|Иван Обляков
62′83′
|33
|Маркус Берг
|7
|Ильзат Ахметов
|89
|Дмитрий Стоцкий
45′
|8
|Никола Влашич
42′88′
|11
|Дмитрий Скопинцев
|29
|Яка Бийол
|1
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|5
|11
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)