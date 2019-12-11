Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Аталанта
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Ювентус
Все события
Фоторепортажи
14Дзюба продавил Кутепова, «Зенит» победил «Спартак»
7Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча»
15:42 (мск), источник: ТАСС

Тренер ЦСКА Гончаренко дисквалифицирован на три матча за высказывания в адрес судей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на три матча, один из которых — условно, за высказывания в адрес судей матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

ЦСКА 7 декабря в гостях сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1). После матча в телеэфир попал эпизод, где Гончаренко с применением нецензурной лексики обсуждал с судьями спорные моменты в игре. За подобный случай специалист получил дисквалификацию на один матч и еще на один — условно после встречи 16-го тура с «Сочи» (3:2), когда в телеэфир попал разговор Гончаренко с арбитром Станиславом Васильевым в подтрибунном помещении перед вторым таймом, во время которого тренер использовал нецензурную лексику.

Читайте также
В РПЛ новый скандал с судьями: пенальти на Ари не было, на VAR потратили больше 15 минут

«Нарушение аналогично тому, которое он совершал раньше. Поскольку это рецидив, то применение условной санкции было отменено и КДК установил реальный характер дисквалификации. С учетом всех обстоятельств дела наказание будет следующим: три матча дисквалификации, один из которых — условно. К тому же Гончаренко заплатит штраф размером в 100 тыс. рублей», — сообщил Григорьянц.

ЦСКА оштрафован на 255 тыс. рублей по итогам матча с «Краснодаром». «У футболистов ЦСКА было шесть предупреждений, это говорит о неподобающем поведении команды, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. Болельщик ЦСКА сидел на ограждении, это уже третий случай в сезоне, поэтому полагается штраф в 75 тыс. рублей. На 90-й минуте были нецензурные скандирования, штраф — 80 тыс. рублей», — заключил глава КДК.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка после 19 матчей.

Читайте также
Краснодар
1:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 197.12.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 29567 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевВиктор Гончаренко
Голы
Арикленес да Силва Ари63′
Иван Обляков(Кристиян Бистрович)15′
Нереализованные пенальти
Арикленес да Силва Ари63′
Составы команд
39Матвей Сафонов
35Игорь Акинфеев
98Сергей Петров
23Хердур Магнуссон
6Кристиан Рамирес
62Вадим Карпов
4Александр Мартынович
78Игорь Дивеев
90+1′
5Урош Спаич
2Мариу Фернандес
52Тонни Вилена
90+9′
25Кристиян Бистрович
8Юрий Газинский
20Константин Кучаев
10Вандерсон Масиэл
9Федор Чалов
65′
14Кристоффер Олссон
83′
10Алан Дзагоев
57′66′
77Руслан Камболов
14Кирилл Набабкин
74′
9Арикленес да Силва Ари
88′
98Иван Обляков
62′83′
33Маркус Берг
7Ильзат Ахметов
89Дмитрий Стоцкий
45′
8Никола Влашич
42′88′
11Дмитрий Скопинцев
29Яка Бийол
Статистика
1Желтые карточки6
0Красные карточки0
5Голевые моменты5
11Удары (всего)8
4Удары в створ4
1Штанги, перекладины0
3Угловые3
11Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
«Зенит» разгромлен в Португалии и с позором выкинут из ЛЧ
«Аякс» рухнул в Лигу Европы, «Интер» проиграл резерву «Барсы»
Как три российских подростка двигают вперед фигурное катание
Две передачи русского таланта оставили ни с чем идола Канады
Аршавин прав: Система «осень-весна» убивает русский футбол
«Атлетико» — «Локомотив»: букмекеры не верят в москвичей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь