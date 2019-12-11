Ларссон признан болельщиками лучшим футболистом «Спартака» в ноябре

Источник: Спорт РИА Новости

Ларссон победил в голосовании болельщиков, набрав 33% голосов респондентов. Второе место занял полузащитник Зелимхан Бакаев (21%), а замкнул тройку голкипер Александр Максименко (15%).

Ларссон в ноябре провел три матча в Российской премьер-лиге, в которых команда набрала четыре очка.

«Очень приятно, что болельщики выбрали меня лучшим игроком месяца. Надеюсь, что смогу и впредь своей игрой помогать команде набирать очки. Может, удастся еще когда-нибудь удостоиться этой награды. В какой-то степени такой выбор стал для меня сюрпризом», — сказал Ларссон после награждения.