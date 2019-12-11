Ларссон признан болельщиками лучшим футболистом «Спартака» в ноябре

Ларссон победил в голосовании болельщиков, набрав 33% голосов респондентов. Второе место занял полузащитник Зелимхан Бакаев (21%), а замкнул тройку голкипер Александр Максименко (15%).
Ларссон в ноябре провел три матча в Российской премьер-лиге, в которых команда набрала четыре очка.
«Очень приятно, что болельщики выбрали меня лучшим игроком месяца. Надеюсь, что смогу и впредь своей игрой помогать команде набирать очки. Может, удастся еще когда-нибудь удостоиться этой награды. В какой-то степени такой выбор стал для меня сюрпризом», — сказал Ларссон после награждения.
«В команде много достойных ребят, которые здорово себя проявляют. Например, Максименко до меня трижды признавался лучшим. В какой-то момент подумал: “Может, хватит уже?” Шучу! Саша — фантастический вратарь. Он выручал нас во многих играх, чем полностью заслужил похвалу и признание трибун. Но я рад, что меня тоже посчитали достойным звания “игрок месяца”, и благодарен болельщикам за это», — добавил футболист.