Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Аталанта
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Ювентус
Все события
Фоторепортажи
14Косторная с рекордом, Загитова — чисто. Короткая программа финала Гран-при
25Евро-2020. Составы групп
15:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ларссон признан болельщиками лучшим футболистом «Спартака» в ноябре

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Шведский форвард Джордан Ларссон признан болельщиками лучшим футболистом московского «Спартака» по итогам ноября, сообщается на официальном сайте клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ларссон победил в голосовании болельщиков, набрав 33% голосов респондентов. Второе место занял полузащитник Зелимхан Бакаев (21%), а замкнул тройку голкипер Александр Максименко (15%).

Ларссон в ноябре провел три матча в Российской премьер-лиге, в которых команда набрала четыре очка.

«Очень приятно, что болельщики выбрали меня лучшим игроком месяца. Надеюсь, что смогу и впредь своей игрой помогать команде набирать очки. Может, удастся еще когда-нибудь удостоиться этой награды. В какой-то степени такой выбор стал для меня сюрпризом», — сказал Ларссон после награждения.

«В команде много достойных ребят, которые здорово себя проявляют. Например, Максименко до меня трижды признавался лучшим. В какой-то момент подумал: “Может, хватит уже?” Шучу! Саша — фантастический вратарь. Он выручал нас во многих играх, чем полностью заслужил похвалу и признание трибун. Но я рад, что меня тоже посчитали достойным звания “игрок месяца”, и благодарен болельщикам за это», — добавил футболист.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 'Мы тут бомбу смастерили': Шнуров сочинил стихи о решении WADA
Ефимова объяснила, как поступит в случае недопуска до Олимпиады
«Зенит» разгромлен в Португалии и с позором выкинут из ЛЧ
«Аякс» рухнул в Лигу Европы, «Интер» проиграл резерву «Барсы»
Как три российских подростка двигают вперед фигурное катание
Две передачи русского таланта оставили ни с чем идола Канады
Аршавин прав: Система «осень-весна» убивает русский футбол
«Атлетико» — «Локомотив»: букмекеры не верят в москвичей
Тренер ЦСКА Гончаренко дисквалифицирован на три матча РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь