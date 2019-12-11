Российский футбольный союз сделал заявление об акции фанатов

Источник: РИА "Новости"

«Ситуация абсолютно ненормальная. Не хотелось бы каждого из его участников оценивать отдельно. Все мы прекрасно понимаем, что футбол — праздник для болельщиков. Пустые сектора не помогут нам в развитии этого вида спорта. РФС призывает РПЛ, МВД и болельщиков к диалогу. В ближайшее время мы собираемся провести общую встречу, на которой стороны смогут обсудить свои позиции, достигнуть компромисса», — сказал Алаев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

По словам Алаева, РФС и РПЛ тесно сотрудничают по вопросам безопасности на стадионах и изменения культуры боления. Генсек РФС сообщил, что на ближайшем заседании исполкома организации обсудят ситуацию с уходом с трибун активных болельщиков. Он подчеркнул, что «без фанатов праздник полноценным быть не может», но РФС никогда не поддержит мат и оскорбления на трибунах.

Болельщики «Спартака» выступили с инициативой, которую в 6, 7 и 8 декабря во время последнего тура чемпионата России перед длительной паузой поддержали фанаты других клубов. Активные поклонники «Зенита», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА, «Ростова» и других команд вместе уходили с трибун во время игр своих команд.