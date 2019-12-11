Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Аталанта
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Ювентус
Все события
Фоторепортажи
12«Зенит» разгромно проиграл и вылетел из еврокубков
14Дзюба продавил Кутепова, «Зенит» победил «Спартак»
19:01 (мск), источник: Известия

Российский футбольный союз сделал заявление об акции фанатов

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил о готовности организовать диалог между Российской премьер-лигой, представителями Министерства внутренних дел и организованными болельщиками футбольных клубов. В минувший уикенд фанаты провели акцию протеста и организованно покинули свои места во время матчей 19-го тура РПЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Ситуация абсолютно ненормальная. Не хотелось бы каждого из его участников оценивать отдельно. Все мы прекрасно понимаем, что футбол — праздник для болельщиков. Пустые сектора не помогут нам в развитии этого вида спорта. РФС призывает РПЛ, МВД и болельщиков к диалогу. В ближайшее время мы собираемся провести общую встречу, на которой стороны смогут обсудить свои позиции, достигнуть компромисса», — сказал Алаев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Фоторепортаж
«Спартак» проиграл «Ростову», а фанаты ушли с трибун

По словам Алаева, РФС и РПЛ тесно сотрудничают по вопросам безопасности на стадионах и изменения культуры боления. Генсек РФС сообщил, что на ближайшем заседании исполкома организации обсудят ситуацию с уходом с трибун активных болельщиков. Он подчеркнул, что «без фанатов праздник полноценным быть не может», но РФС никогда не поддержит мат и оскорбления на трибунах.

Болельщики «Спартака» выступили с инициативой, которую в 6, 7 и 8 декабря во время последнего тура чемпионата России перед длительной паузой поддержали фанаты других клубов. Активные поклонники «Зенита», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА, «Ростова» и других команд вместе уходили с трибун во время игр своих команд.

Акция связана с задержаниями фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге перед игрой с «Зенитом». В начале декабря полиция Санкт-Петербурга сначала задержала, а потом оштрафовала нескольких москвичей за нарушение общественного порядка и оскорбления форварда «Зенита», капитана сборной России Артема Дзюбы.

Читайте также
Скандал в Туле! Фанаты покидают трибуны
Во время загрузки произошла ошибка.
7 декабря© Ньюстюб
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Теперь займусь развитием молодежи»
Семин против Симеоне: зачем «Локомотиву» побеждать «Атлетико»
В Минспорта России оценили шансы оспорить решение WADA
В комитет по этике РФС подали заявление на Евгения Гинера
Две передачи русского таланта оставили ни с чем идола Канады
Аршавин прав: Система «осень-весна» убивает русский футбол
Чешский клуб выкупил у «Краснодара» контракт российского игрока
«Динамо» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь