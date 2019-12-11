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18:55 (мск), источник: ТАСС

Чешский ФК «Млада Болеслав» выкупил у «Краснодара» контракт россиянина Татаева

ТАСС, 11 декабря. Российский защитник Алексей Татаев перешел из «Краснодара» в чешский футбольный клуб «Млада Болеслав». Об этом сообщает пресс-служба чешского клуба.

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Детали контракта с 21-летним футболистом не разглашаются.

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Татаев выступал за «Младу Болеслав» весь 2019 год на правах аренды (соглашение истекает 31 декабря), он провел за клуб 23 матча, в которых дважды отличился. Татаев является воспитанником «Краснодара», также он выступал за юношеские сборные России разных возрастов.

В составе «Млады Болеслав» выступает форвард сборной России Николай Комличенко, который также является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне он провел 20 матчей за клуб во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал шесть голевых передач. В составе сборной России игрок дебютировал 10 октября в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против сборной Шотландии (4:0), в отборочной встрече против сборной Сан-Марино (5:0), которая прошла 19 ноября, 24-летний Комличенко забил свой первый гол в составе национальной команды.

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11 октября© Ньюстюб
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