Жена Семака рассказала о проклятиях фанатов из-за темнокожего ребенка
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Анна Семак, супруга главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, рассказала о том, как клуб из
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Анна Семак, супруга главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, рассказала о том, как клуб из
Осенью Анна и Сергей Семак узаконили свои отношения в Италии. Торжественная церемония прошла в узком семейном кругу.
«Я с детства знала, что у меня будет темнокожий малыш. Сразу мужа предупредила, как только мы начали встречаться: «Знаешь, у меня будет темнокожий ребенок». Он, конечно, был в шоке: «В смысле?!» Я говорю: «С тобой или не с тобой, просто я знаю, что это моя судьба. Я это чувствую», — приводит слова супруги тренера «Зенита» «Бизнес Online».
«Когда я написала пост, тут же это дошло до руководства: «Сергей Богданович, соизмеряйте риски».