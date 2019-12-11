Жена Семака рассказала о проклятиях фанатов из-за темнокожего ребенка

«Я с детства знала, что у меня будет темнокожий малыш. Сразу мужа предупредила, как только мы начали встречаться: «Знаешь, у меня будет темнокожий ребенок». Он, конечно, был в шоке: «В смысле?!» Я говорю: «С тобой или не с тобой, просто я знаю, что это моя судьба. Я это чувствую», — приводит слова супруги тренера «Зенита» «Бизнес Online».