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19:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жена Семака рассказала о проклятиях фанатов из-за темнокожего ребенка

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Анна Семак, супруга главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, рассказала о том, как клуб из Санкт-Петербурга и фанаты «сине-бело-голубых» отреагировали на желание пары усыновить темнокожего ребенка.

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Источник: РИА "Новости"

Осенью Анна и Сергей Семак узаконили свои отношения в Италии. Торжественная церемония прошла в узком семейном кругу.

«Я с детства знала, что у меня будет темнокожий малыш. Сразу мужа предупредила, как только мы начали встречаться: «Знаешь, у меня будет темнокожий ребенок». Он, конечно, был в шоке: «В смысле?!» Я говорю: «С тобой или не с тобой, просто я знаю, что это моя судьба. Я это чувствую», — приводит слова супруги тренера «Зенита» «Бизнес Online».

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«Когда я написала пост, тут же это дошло до руководства: «Сергей Богданович, соизмеряйте риски». Какие-то фанаты «Зенита» начали меня проклинать, писать: «Езжайте куда угодно, а нашего тренера оставьте в покое», — добавила Анна Семак.

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05:27 (мск)© Ньюстюб
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