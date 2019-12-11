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19:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Скромный парень, произвел хорошее впечатление». Комментатор «Матч ТВ» высказался о перспективах Зайнутдинова в РПЛ

Комментатор российского спортивного канала «Матч ТВ» Александр Аксенов, который работал на встрече РПЛ «Спартак» — «Ростов», рассказал корреспонденту Vesti.kz, чем ему запомнился полузащитник донского клуба Бахтиер Зайнутдинов.

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В этой игре казахстанец оформил дубль и помог своей команде одержать уверенную победу в Москве со счетом 4:1.

«Он произвел хорошее впечатление, как в человеческом, так и в игровом плане. Скромный парень, видно, что с большим уважением относится ко всем — журналистам, партнерам, болельщикам. Если все будет нормально и он избежит травм, то Зайнутдинов должен вырасти в качественного футболиста.

По поводу конкуренции. Карпин недавно говорил в эфире нашего телеканала, что Еременко явный претендент на попадание в основу, а все остальные конкурируют, но я уверен, что у Бахтиера шансы будут. Конкуренция мобилизует и люди растут в этом процессе.

К отмене статуса легионера для казахстанцев в РПЛ я отношусь нейтрально. Вопрос ведь в другом — соответствуешь ты по мастерству или нет. Может быть, только клубу будет легче в связи с этим, — отметил Аксенов.

Напомним, что Зайнутдинов выступает за «Ростов» с января 2019 года. В этом сезоне 21-летний полузащитник провел девять матчей в РПЛ и забил три гола.

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