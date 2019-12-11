Заседание комитета по этике РФС по поводу слов Гинера о судействе пройдет 13 декабря

Гинер в субботу после матча 19-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и ЦСКА (1:1) в интервью ряду СМИ допустил резкие высказывания в адрес Егорова. Руководитель московского клуба остался недоволен работой арбитров в данной игре. Во вторник Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам встречи дисквалифицировал на три матча, один из которых условно, главного тренера армейцев Виктора Гончаренко за то, что тот после финального свистка с применением нецензурной лексики обсуждал с судьями спорные моменты.