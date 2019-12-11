Заседание комитета по этике РФС по поводу слов Гинера о судействе пройдет 13 декабря

Гинер в субботу после матча 19-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и ЦСКА (1:1) в интервью ряду СМИ допустил резкие высказывания в адрес Егорова. Руководитель московского клуба остался недоволен работой арбитров в данной игре. Во вторник Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам встречи дисквалифицировал на три матча, один из которых условно, главного тренера армейцев Виктора Гончаренко за то, что тот после финального свистка с применением нецензурной лексики обсуждал с судьями спорные моменты.
Сегодня в комитет по этике поступило обращение руководства Российского футбольного союза — подвергнуть экспертной оценке последние высказывания Евгения Гинера. Заседание комитета запланировано на 13 декабря, начало — 12:00 мск. Мы проанализируем слова президента ЦСКА и примем соответствующее решение в соответствии с дисциплинарным регламентов РФС.
ЦСКА после 19 туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. Отставание армейцев от занимающего первую строчку «Зенита» составляет 11 очков.