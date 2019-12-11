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19:46 (мск), источник: ТАСС

Заседание комитета по этике РФС по поводу слов Гинера о судействе пройдет 13 декабря

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) 13 декабря подвергнет экспертной оценке высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес главы департамента судейства и инспектирования организации (ДСИ РФС) Александра Егорова. Об этом сообщил председатель комитета по этике РФС Семен Андреев, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба союза.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Гинер в субботу после матча 19-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и ЦСКА (1:1) в интервью ряду СМИ допустил резкие высказывания в адрес Егорова. Руководитель московского клуба остался недоволен работой арбитров в данной игре. Во вторник Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам встречи дисквалифицировал на три матча, один из которых условно, главного тренера армейцев Виктора Гончаренко за то, что тот после финального свистка с применением нецензурной лексики обсуждал с судьями спорные моменты.

Сегодня в комитет по этике поступило обращение руководства Российского футбольного союза — подвергнуть экспертной оценке последние высказывания Евгения Гинера. Заседание комитета запланировано на 13 декабря, начало — 12:00 мск. Мы проанализируем слова президента ЦСКА и примем соответствующее решение в соответствии с дисциплинарным регламентов РФС.
Семен Андреев

ЦСКА после 19 туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. Отставание армейцев от занимающего первую строчку «Зенита» составляет 11 очков.

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