Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Атлетико
Локомотив
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ПСЖ
Галатасарай
20
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Брюгге
Реал
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бавария
Тоттенхэм Хотспур
11
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Олимпиакос П
Црвена Звезда
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Байер
Ювентус
00
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Аталанта
03
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З
Манчестер Сити
14
Все события
Фоторепортажи
14Косторная с рекордом, Загитова — чисто. Короткая программа финала Гран-при
25Евро-2020. Составы групп
23:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Председатель судейского комитета РФС назвал главные проблемы в работе арбитров

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался о главных проблемах в работе отечественных арбитров.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я вижу причину проблем судейства в том, что на смену разрушенной советской системе не пришла альтернативная современная система подготовки и удержания судей в профессии. Речь идёт о судейском корпусе в целом, а не только о его элите. Последние десятилетия судейство существовало в режиме ручного управления и держалось на инерции и усилиях в том числе Андрея Дмитриевича Будогосского и нескольких подвижников, которым мы благодарны за разумные предложения и конструктивную критику.

Проблемы судейского корпуса всем нам очевидны, и нет нужды в слишком долгом перечислении. Главные из них — отсутствие системы подготовки и встраивания молодёжи в профессиональное сообщество, отсутствие карьерного лифта для начинающих арбитров, отсутствие прозрачной системы назначений судей на матчи и отсутствие денег на нижнем уровне судейского корпуса, которые бы позволяли начинающим арбитрам сконцентрироваться на профессиональном совершенствовании. Нет продуманной системы долгосрочной мотивации судей. Нет чёткого описания понятия «конфликт интересов» применительно к арбитражу, что позволило бы избежать многих заведомо скандальных ситуаций. Очень плохо влияет тотальное незнание английского языка, что изолирует наш судейский корпус от мирового футбольного сообщества, — цитирует Хачатурянца официальный сайт РФС.

Читайте также
Левников ушел. Егоров остался. В судействе начались реформы
Во время загрузки произошла ошибка.
15 ноября© Ньюстюб
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Новая жена Алдонина восхититила пользователей соцсетей!
Под подозрением WADA 41 штангист, два биатлониста и один борец
Олимпийский чемпион назвал унижением выступление без флага РФ
В комитет по этике РФС подали заявление на Евгения Гинера
«Аталанта» впервые в истории вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Александр Овечкин: Я люблю Америку, здесь мой второй дом
«Байер» принимает «Ювентус» в матче Лиги чемпионов (трансляция)
«Наполи» объявил о назначении нового главного тренера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь