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22:15 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны условия контракта и зарплата Исламхана в российском клубе из группы Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» действительно заинтересован в полузащитнике и капитане сборной Казахстана по футболу Бауыржане Исламхане, передает «БИЗНЕС Online».

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По данным этого СМИ, на днях ответственный за иностранные рынки скаут Андрей Лосюк провел переговоры с представителями 26-летнего атакующего хавбека.

Кандидатуру Исламхана согласовал генеральный директор клуба Василий Кикнадзе. Теперь нужно, чтобы его утвердил главный тренер Юрий Семин.

Если сделка будет согласована, то игроку могут предложить контракт по схеме 2+1 с зарплатой до одного миллиона евро.

Напомним, на днях появилась информация, что казахстанский футболист, контракт которого с «Кайратом» близок к завершению, получил от «Локомотива» предложение. За алматинский клуб футболист выступал с 2014 года. В Казахстане он также играл за родной «Тараз» и «Астану», а в 2013 году перешел в российскую «Кубань», но за главную команду в итоге не дебютировал.

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл в 22-х матчах КПЛ, в которых забил семь голов.

«Локомотиву» же до конца 2019 года осталось провести один матч — в ночь с 11 на 12 декабря против «Атлетико» в рамках группы Лиги чемпионов.

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