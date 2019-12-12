Гончаренко и Корниленко дисквалифицированы, «Спартак» оштрафован на полмиллиона

Премьер-лига 2019/2020 Тур 19, 7.12.2019, 16:30 Краснодар 1 ЦСКА 1

После игры 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА Гончаренко в очередной раз общался с судьями, используя нецензурную лексику. Ранее, после встречи армейцев в 16-м туре с «Сочи», КДК дисквалифицировал белорусского специалиста на два матча (на один — условно) за его поведение в отношении официальных лиц: в перерыве наставник армейцев пообщался с главным арбитром Станиславом Васильевым в экспрессивной форме с использованием ненормативной лексики. Данный инцидент, как и инцидент с участием Гончаренко и судейской бригады во главе с Василием Казарцевым, обслуживавшей матч красно-синих с «Краснодаром», попал в трансляцию встречи.

— КДК возбудил дело по материалам СМИ, — начал Григорьянц. — Поскольку это рецидив для Гончаренко, то применение условной санкции было отменено, КДК установил, что условная дисквалификация стала реальной. Гончаренко дисквалифицирован за оскорбление официального лица матча, то есть судьи, на три матча. Два матча — реальная санкция, один — условная. Кроме того, Гончаренко оштрафован на 100 тысяч рублей. Для него установлен испытательный срок до конца сезона-2019/20.

После зимнего перерыва ЦСКА проведет в РПЛ матчи с «Уралом» (дома) и «Ростовом» (в гостях).

— У футболистов ЦСКА было шесть предупреждений, это неподобающее поведение, — продолжил Григорьянц. — Штраф 100 тысяч рублей. На 10-й минуте болельщик красно-синих сидел на ограждении. ЦСКА наказан штрафом 75 тысяч рублей, поскольку это третий случай в сезоне. Кроме того, болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения, за это клуб получил еще один штраф — 80 тысяч рублей. Также главный тренер армейцев Виктор Гончаренко покидал техническую зону, он лично наказан штрафом 30 тысяч рублей.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 19, 8.12.2019, 14:00 Крылья Советов 2 Урал 3

Глава КДК РФС также объявил штрафные санкции по итогам матча 19-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Урал»:

— Болельщики обеих команд скандировали оскорбительные выражения, «Крылья» оштрафованы на 30 тысяч рублей, «Урал» — на 20 тысяч. В этой встрече красную карточку получил тренер самарской команды Сергей Корниленко. За умышленный толчок официального лица матча, а именно члена судейской бригады, Корниленко дисквалифицирован на шесть матчей: три матча — реально, три — условно. Также он оштрафован на 100 тысяч рублей. Испытательный срок — до конца сезона-2019/20.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 19, 8.12.2019, 19:00 Спартак 1 Ростов 4

— На матче болельщики «Спартака» использовали и бросали пиротехнику, — рассказал Григорьянц. — Кроме того, присутствовало оскорбительное скандирование и использование несогласованных и оскорбительных баннеров. «Спартак» оштрафован на 130 тысяч рублей за пиротехнику, на 100 тысяч — за несогласованные баннеры, еще на 200 тысяч — за баннеры оскорбительного содержания и ненормативную лексику. За скандирование болельщиками оскорбительных выражений московский клуб получил еще один штраф — 100 тысяч рублей. «Ростов» наказан на 25 тысяч рублей за демонстрацию одного несогласованного баннера, а также на 60 тысяч — за скандирование болельщиками оскорбительных выражений.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий «Спартак» проиграл «Ростову», а фанаты ушли с трибун

Премьер-лига 2019/2020 Тур 19, 6.12.2019, 19:30 Арсенал Т 4 Локомотив 0

По итогам игры в Туле штрафные санкции применены к хозяевам.

— С 20-й по 28-ю минуту не работало информационное табло на стадионе в Туле. Это нарушение регламента, «Арсенал» получил штраф в размере 20 тысяч рублей, — сообщил Григорьянц.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 19, 8.12.2019, 16:30 Сочи 1 Рубин 1

Болельщики «Рубина» вывесили несогласованный баннер, за это клуб наказан штрафом 25 тысяч рублей.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 19, 7.12.2019, 14:00 Тамбов 3 Оренбург 0

— Футболист «Оренбурга» Михаил Сиваков, находившийся на скамейке запасных, по ходу матча покидал техническую зону, он оштрафован на 10 тысяч рублей, — рассказал Григорьянц.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 19, 6.12.2019, 19:30 Зенит 3 Динамо 0

Штраф 100 тысяч рублей получило «Динамо».