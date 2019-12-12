Ловчев выступил с жесткой критикой в адрес руководства «Спартака»: Это просто оскорбление
Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев выступил с жесткой критикой в адрес руководства «Спартака».
Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев выступил с жесткой критикой в адрес руководства «Спартака».
«Алло, Федун, Цорн, Михайлов, Тедеско!
Долго думал, надо ли писать об этом… Не хочу, чтобы это
И
10 ноября исполнилось 50 лет чемпионству «Спартака» 1969 года. Я, мальчишка, игравший первый год, получил свою золотую медаль. Единственную чемпионскую, как потом выяснилось. Звонил Никите Павловичу Симоняну — поздравлял и благодарил.
В этот раз задался вопросом, почему не было игроков, которые стали чемпионами в 1999-м, например, Андрея Тихонова. Шавло мне объяснил, что звали только тех, кто выигрывал чемпионат СССР.
Все мы благодарны Сереже, что он это организовал. Мы прошли вокруг трибун, нас приветствовали зрители. Но не понимаю, почему не позвали Никиту Павловича Симоняна. Говорил с ним, он сказал, что не звали. Это просто оскорбление!
Много говорилось про уход фанатов. Тут моя позиция такая: они имеют на это право. Потому что полиция решила устроить показательные акции, просто выдергивая по одному человеку. Надо раньше думать и работать как следует, а не заниматься показухой! Неслучайно начинание «Фратрии» фанатами всех клубов поддержано.
Да, я против того, как они гнобили Глушакова и Кононова. Против того, как фанаты «Спартака» выступают против Дзюбы. Как и против заявлений Артема, сказавшего про «фашистов». Но болельщики и фанаты имеют право выражать мнение. И с ним надо считаться.
А возвращаясь к чествованию ветеранов… Когда мы прошли круг почета, к нам подскочили Ананидзе и Ещенко, пожали руки. А мимо прошли Шюррле, Тедеско… Они не знают, что это за толпа прошла по полю. Как не хотят знать нас Федун, Михайлов, Цорн. Безразличие к нам, к ромбу, к игре. Да и к себе. Какие руководители — такой и футбольный клуб, — написал Ловчев в телеграме.