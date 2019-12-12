«В “Астане” он мог зарабатывать гораздо больше». Агент Зайнутдинова — о контракте с «Ростовом» и отношениях с Карпиным

Источник: РИА "Новости"

Агент признался, что его не удивил дубль Зайнутдинова в ворота «Спартака», отметив его очевидный потенциал.

— Евгений, дубль Бахтиера в ворота «Спартака» — вы ожидали от него чего-то подобного или были приятно удивлены?

— Все абсолютно ожидаемо. Просто было стечение обстоятельств из-за которых он не мог полноценно пройти предсезонку. Его потенциал был виден еще в «Астане». Мы хорошо знаем «Ростов», дружим с этой командой, привозим туда молодежь, и они скрупулезно относятся к вопросам селекции. Поэтому мы тщательно следили за Бахтиером и знали, каков его потенциал. Мешали травмы ранее, сейчас он сыграл несколько матчей, но еще не раскрылся полностью.

— Вы могли бы рассказать, как началось ваше сотрудничество с Зайнутдиновым?

— Мы приезжали к нему на игры, смотрели, общались. Я просмотрел три игры, потом мы летали с руководством «Ростова» во Францию, смотрели на него в игре с «Ренном», после этого матча было окончательно решено, что он подходит по менталитету и игровым качествам. После этого он выкупил свой контракт, это правда, у него была такая опция, он сам принимал решение воспользоваться этой опцией или нет. Мы просто подставили ему плечо, чтобы он сделал следующий шаг.

— Он сильно упал в зарплате после перехода в «Ростов»?

— В «Астане» он мог зарабатывать гораздо больше. «Ростов» — это команда для развития, но по зарплате они не особо балуют, в плане денег он, конечно, проиграл, но выиграл в плане лиги. Мы шли специально под Карпина, потому что он умеет работать с молодыми футболистами.

— Контракт Зайнутдинова с «Ростовом» завершается летом?

— Нет, еще год действует соглашение. Но у нас есть обоюдное согласие продлить контракт, «Ростов» уже выразил желание это сделать, но сейчас главное играть в футбол, а потом посмотрим.

— В российских СМИ сообщали, что у «Ростова» были финансовые проблемы, это напрягало Бахтиера?

— Долгов нет. Это рабочие моменты, я знаю, что в Казахстане у половины команд всегда такие трудности, поэтому на Бахе это никак не отражалось. Были небольшие долги, но все закрыли уже. «Ростов» — это команда не про деньги, там очень дружный коллектив, они не замечают подобные трудности.

— Правда ли, что к Бахтиеру проявляют интерес клубы из Москвы?

— Я не знаю про такой интерес, он сыграл два матча, какой интерес? Он игрок «Ростова» и хочет добиться успеха с этой командой, выйти в еврокубки как минимум или в Лигу чемпионов, у них хорошие шансы на это.

— Скоро «Ростов» сможет заявить Павла Мамаева, плюс окончательно вернется в строй Роман Еременко. Справится ли с такой конкуренцией Бахтиер?

— Все будет зависеть от него. Но он ведь сейчас поменял позицию, он играет крайнего нападающего, вингера, там может немного меньше конкуренции, но вообще она полезна, без нее не будет роста. Появление Мамаева и возвращение Еременко — это отлично, потому что они сильные игроки, когда ты с ними тренируешься, то это идет только на пользу.

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— Весной «Ростов» был скорее оборонительной командой, летом Карпин выбрал другой стиль — атакующий. Это помогло Зайнутдинову?

— Он универсальный игрок, может играть в разных схемах, но скорее да, это ему помогло, все-таки атаковать ему ближе. Но принципиальной разницы нет.

— Учитывая травмы, небольшие долги, о которых вы говорили, новый чемпионат, конкуренцию, было ли хоть раз, чтобы Бахтиер вам жаловался или жалел о том, что перешел в «Ростов»?

— Ни разу! Мы с ним часто общаемся, Карпин разговаривает с ним почти каждый день, учитывая его потенциал, он может вырасти в большого футболиста! Он правильно воспринимает то, что ему говорит тренерский штаб и руководство.

Напомним, что Зайнутдинов выступает за «Ростов» с января 2019 года. В этом сезоне 21-летний полузащитник провел девять матчей в РПЛ и забил три гола. Два из них он оформил в победном матче против московского «Спартака» в 19-м туре.