Новый тренер и высокая конкуренция. Почему Бахтиярову надо уходить из российского клуба

Источник: РИА "Новости"

С момент выхода в премьер-лигу в «Сочи» постоянно происходят изменения или слухи об изменениях — то в составе, то на тренерском мостике. И все это на фоне негативных результатов.

Бахтияров еще окончательно не окреп как игрок, фактический переход из дубля «Кайрата» в команду российскую премьер-лиги прошел очень стремительно. Акмалю было тяжело сразу заявить о себе. Осенью у него было лишь пару шансов в РПЛ: с «Тамбовом» он неплохо вышел на замену, имел голевой момент, но забить не удалось. Еще были игра в Кубке России и на этом все.

Точилин использовал на флангах россиян — Дмитрия Полоза, Андрея Мостового и Никиту Бурсмистрова. Доверять молодому казахстанцу, когда нет результата тренер не хотел, это был риск.

Сейчас «Сочи» возглавил Владимир Федотов, очень вдумчивый тренер, который выстроил симпатичную игру в «Оренбурге» и сделал из Джордже Деспотовича голевую машину. Безусловно, в «Сочи» более конкурентный состав и как это ни странно (учитывая место в таблице) более высокие амбиции по сравнению с «Оренбургом». Невозможно предсказать, как воспримет казахстанца Федотов, но пока все идет к тому, что Акмалю стоит уйти, хотя бы в аренду.

Агент игрока Дмитрий Селюк уже доказал, что даже малоизвестного нападающего из Казахстана он может устроить в хороший клуб. Наверняка варианты уже прорабатываются, сам Селюк в интервью Vesti.kz говорил, что у Акмаля было предложение от «Тобола» летом и, вероятно, к нему сохраняется интерес со стороны клубов КПЛ.