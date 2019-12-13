Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию в ЧР
БАРСЕЛОНА, 13 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что причиной его дисквалификации в Российской
БАРСЕЛОНА, 13 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что причиной его дисквалификации в Российской
«Что касается президента (клуба), то он сам может ответить за себя. Что касается меня, то предупреждение было, я не сдержался. Правда, это было мягче, чем в Сочи. То количество ошибок, которое против нас есть, оно труднообъяснимо», — сказал Гончаренко на
Нецензурные высказывания в адрес судьи Василия Казарцева со стороны Гончаренко были зафиксированы в результате просмотра телетрансляции.
«Полстадиона уходит с трибун, а комментатор бегает за мной с камерой. Тогда надо было все камеры на меня наставить», — добавил специалист.