Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию в ЧР

«Что касается президента (клуба), то он сам может ответить за себя. Что касается меня, то предупреждение было, я не сдержался. Правда, это было мягче, чем в Сочи. То количество ошибок, которое против нас есть, оно труднообъяснимо», — сказал Гончаренко на пресс-конференции.