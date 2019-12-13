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01:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию в ЧР

БАРСЕЛОНА, 13 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что причиной его дисквалификации в Российской премьер-лиге стала несдержанность.

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на три матча (один — условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Что касается президента (клуба), то он сам может ответить за себя. Что касается меня, то предупреждение было, я не сдержался. Правда, это было мягче, чем в Сочи. То количество ошибок, которое против нас есть, оно труднообъяснимо», — сказал Гончаренко на пресс-конференции.

Нецензурные высказывания в адрес судьи Василия Казарцева со стороны Гончаренко были зафиксированы в результате просмотра телетрансляции.

«Полстадиона уходит с трибун, а комментатор бегает за мной с камерой. Тогда надо было все камеры на меня наставить», — добавил специалист.

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