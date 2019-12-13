«Гончаренко — сумасшедший. А Семак гораздо ближе к игрокам». Лучший африканец РПЛ в 2019-м

Источник: Sport24

Сильвестр Игбун — один из самых верных России легионеров: в «Уфу» он перебрался в 2015-м, сразу после чемпионства с датским «Мидтьюлландом». Слай стал лучшим бомбардиром в истории клуба, а этим летом запросился на выход и стал последним трансфером «Динамо». Роман Орещук мучительно искал усиление атаки, сорвались варианты с Умаром Ньяссом и Мунасом Даббуром, в итоге заткнули позицию Игбуном — не чистым форвардом, зато бесплатным: «Уфа» отпустила в аренду с правом выкупа.

В «Динамо» нигериец занялся тем же, чем и в прошлый сезон в Башкирии — борьбой за выживание. Но, как уверяет в интервью Sport24, знал, что будет лучше — и правда, на перерыв «Динамо» ушло в шаге от зоны Лиги Европы, а Игбун — второй бомбардир команды после 20-миллионого Максимилиана Филиппа.

Перед отпуском Слай рассказал Александру Муйжнеку:

как ругался с «Уфой» из-за трансфера и почему предпочел Россию Саудовской Аравии;

трансфера и почему предпочел Россию Саудовской Аравии; чем Вадим Евсеев схож с Кириллом Новиковым и чем Виктор Гончаренко отличается от Сергея Семака;

почему отказывался от вариантов в Европе, но почему не перевезет в Москву семью;

как врубал режим Рэмбо в Нигерии и возвращал украденные телефоны.

— Как вы потеряли мотивацию в «Уфе»? Год назад играли в Лиге Европы, после вашего ухода команда обыгрывает грандов.

— После четырех лет в «Уфе» настало время для нового вызова. Перед отпуском обратился к президенту : «Я сделал что мог для клуба, прошел через трудные и удачные времена. Вы удерживали меня, но пора прощаться». Он согласился, а, вернувшись, я увидел, что за меня выставили слишком высокую цену. Это стало проблемой: на меня выходили многие клубы, и лето могло сложиться гораздо проще. «Уфа» стремилась меня сохранить, но изменить моего решения не смогли бы.

— Когда возникло «Динамо»?

— В день матча «Уфы» с «Оренбургом», который я смотрел с трибуны. Назавтра собирался в Нигерию. Уже в аэропорту, ожидая вылета в Москву, получил звонок от президента «Уфы»: «Останься, на тебя есть планы у “Краснодара”. Жди звонка». Я ответил, что перезвоню или отправлю сообщение. К тому моменту меня уже хотел видеть «Арсенал».

Через пару минут после прибытия в Москву снова звонит президент: «Возник вариант с “Динамо”, собираются с тобой поработать». На следующий день я встретился в отеле с директором, который уже ушел , за пару часов все обговорили. Пока я здесь в аренде, но точно хочу остаться насовсем по окончании сезона.

— Почему не сложилось с «Краснодаром» и «Арсеналом»?

— Об интересе «Краснодара» слышал еще раньше от одного агента. Как понимаю, они выбирали между мной и Фернандешем из «Локомотива».

Тула сделала все, чтобы подписать контракт, но меня просто отказывались к ним отпускать. Мы встречались с руководством «Уфы», и президент заговорил о новых условиях для меня. То же самое говорил Евсеев — я был ему нужен: «Подожди, подумай о новом контракте, мы можем дать тебе больше денег».

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line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/tataemeka/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Slykelvin44</a> (@tataemeka) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-23T16:28:54+00:00">23 Ноя 2019 в 8:28 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Я отвечал: «Дело вообще не в деньгах. Иначе давно бы уехал в Саудовскую Аравию, где мне предлагали гораздо больше». Знаю случаи, когда люди очень богаты, но не знают, что с этим богатством делать. Куда важнее личное счастье и успех. «Я в “Динамо” хорошо устроился, ничего больше не надо» — такое невозможно. Каждый день я должен стремиться стать сильнее, расти, испытывать голод.

— Почему отказывались выходить на поле прежде, чем «Уфа» отдала вас «Динамо»?

— «Уфа» мне объясняла: «Арсенал» — примерно наш уровень, если тебя захотят в России, то это должен быть топ-клуб". — «Полностью согласен. Но если я им не нужен, что поделать? С радостью поиграл бы в российском топ-клубе, но что-то оттуда не звонят. Не проситься же мне самому? Отпустите в Тулу». — «Нет, тогда Саудовская Аравия». — «Мы так не договаривались, речь шла об “Арсенале”. Вы не заботитесь о моем будущем — а раз так, с чего я должен представлять “Уфу”, биться за нее, как будто все в порядке? Не можете принять решения — его приму я». К тому же, мог получить травму.

— Как это воспринимал Евсеев?

— С ним не было проблем. Как бывший футболист Евсеев понимал меня, видел, что разумом я не с «Уфой». У него, кстати, есть что-то общее с нашим тренером в «Динамо». Оба жесткие парни, требуют стопроцентной дисциплины. Другие постоянно шутят, смеются, работают расслабленно — это не тот случай. У Евсеева и Новикова все равны, даже большие игроки обязаны работать на полную, слабости не прощают.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B41qP14ofCZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B41qP14ofCZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/tataemeka/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Slykelvin44</a> (@tataemeka) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-14T08:03:14+00:00">14 Ноя 2019 в 12:03 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Правда, что «Уфа» сама раздула историю с тем, что вы заблокировали их в инстаграме?

— Откуда это вообще взялось? И поверит ли мне кто-то, если я скажу, что никого не блокировал? Это было бы глупо. Когда «Уфа» приезжала в Москву на кубковую игру с ЦСКА, я случайно оказался в том же отеле, где они остановились — встречался с другом. Вдруг открывается лифт — а там мои знакомые! Позвали меня на ужин, где я увидел всех игроков и тренеров — просто супер.

— Какие были варианты за рубежом, кроме Саудовской Аравии?

— Турция, Венгрия. Еще Китай, но туда я тоже не хотел — рано. Деньги важны, но я не могу быть счастлив только деньгами — а как же футбол? К России я привык, я здесь с 2015-го, это мой второй дом. К тому же люблю Москву и хотел тут обосноваться: постоянно гонял сюда из Уфы в любой выходной, звал друзей — чаще всего в моем любимом ресторане в «Сити».

— Игроки сборной Нигерии успешны в АПЛ, Ла Лиге. Вам предлагали уехать в топ-лигу?

— Моим контрактом распоряжалась «Уфа», а так предложения сыпались каждое окно. И постоянно названивали агенты: один вариант, другой… Но мне такое не нравится, все, что я мог сделать — переадресовать к моему агенту. И каждый раз на этом все глохло. Может, кто-то хотел денег, пытался выбить себе комиссию, разбить 50 на 50 или 70 на 30 — это не для меня.

— Вы были самым высокооплачиваемым игроком «Уфы», но неужели вам не надоело в РПЛ?

— Первое, что сказал агенту, [когда собрался уходить из «Уфы"]: «Если начнут поступать предложения — в Европу не хочу». Я девять лет провел в Дании, выиграл чемпионат, бросил себе вызов и поехал в Россию, чемпионат куда более высокого уровня. И мне тут нравится, все неплохо. Сейчас мне 29, моложе я не становлюсь, и возвращение в Европу ничего сейчас не даст. Может быть, скоро настанет пора ехать на Ближний Восток или в Азию — но это, может, через несколько лет, а пока я только начал в «Динамо».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B4IJLgZof-N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B4IJLgZof-N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/tataemeka/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Slykelvin44</a> (@tataemeka) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-27T15:48:27+00:00">27 Окт 2019 в 8:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Ваш друг Ахмед Муса от Саудовской Аравии не отказался. Это же от него форма ЦСКА, в которой вы фоткались?

— В Африке я никогда не тренируюсь и не играю в футбол в экипировке своего клуба, вот и использую какие-то другие. А тут, за месяц до отпуска, Муса приехал в Уфу, забил, и мы обменялись футболками и шортами. Ахмед форму «Уфы» тоже надевал.

Видно, как сейчас Мусы не хватает ЦСКА. Он был настолько важным игроком, что его возвращали в аренду из «Лестера». Мне, кстати, писали болельщики ЦСКА: «Переходи к нам, ждем!».

— Почему не перешли?

— Я слышал об интересе ЦСКА: со мной связывались разные агенты, президент «Уфы» тоже сообщал мне об этом. Но я доверяю только людям, которые делают реальные усилия. Так делала Тула: оттуда постоянно мне звонили, боролись за меня, настаивали, чтобы «Уфа» дала добро. То же самое — «Динамо»: обратились ко мне напрямую, сразу было ясно, что все серьезно.

Босс «Уфы» очень близок с ЦСКА, но сам я ни с ними, ни с «Краснодаром» о переходе не общался. Истории в сети — «мы хотим этого игрока, того» — только истории. Пишут про какие-то переговоры, а я даже не в курсе. Если чего-то хочешь, проще набрать мне или моему клубу.

— Максимилиан Филипп отрабатывает заплаченные «Боруссии» деньги?

— Мне нет дела, за какую сумму его подписали. Раз в Филиппа столько вложили — значит, оценили его качества и поверили в него. Что точно, так это то, что Милли приятный парень и очень, очень приличный игрок. В этой части сезона ему чего-то не хватало, но к зиме он набрал мощный ход. Видно, как Филипп соскучился по голам. И в двух турах подряд он оформил по дублю — как можно осуждать такого форварда? Говорили, что после «Ростова» Филипп не повторит такого с «Локомотивом», а он сделал. Скоро будет хет-трик!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2tLLhOI7g9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2tLLhOI7g9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2tLLhOI7g9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Game day⚽️victory all I ask for in 2day’s game??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/tataemeka/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Slykelvin44</a> (@tataemeka) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-22T07:55:03+00:00">22 Сен 2019 в 12:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Другого форварда Клинтона Н`Жи осуждали за видео, которым он отметил переход в «Динамо». Как оно вам?

— Не хочу говорить об этом, вообще не смешно. В раздевалке никто не шутил над Клинтоном. Никто не хотел бы, чтобы такое всплывало. А мы, африканцы, чувствительны к этому. Не знаю, что было бы, случись подобное со мной — может, убил бы себя. Мы не подозреваем, как он это пережил.

Н`Жи — один из моих лучших друзей в «Динамо» наравне с Каборе (вместе учимся у него русскому). Мы как-то пошли в ресторан, я записал видео-сообщение для своих друзей, а Клинтон сказал: «Эй, я не тот человек, кто любит, когда его снимают и распространяют». — «Дело в том видео с девушкой?» — «Да».

— На безумства способен ваш приятель Эммануэль Фримпонг.

— Отличный чувак — как только он появлялся, вызывал смех в раздевалке. Настоящий drama guy: вызывал внимание на себя, не отставал от тебя, пытался говорить по-русски, хотя ничего не знал. Ну и помню матч со «Спартаком» — через пару дней после того, как я подписал контракт с «Уфой». Я сидел на скамейке, а Фрим вышел в старте. Не знаю, что фанаты ему кричали — что-то расистское, судя по всему — но через полчаса он показал им средний палец и послал.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5hc_MEIY-6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5hc_MEIY-6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/tataemeka/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Slykelvin44</a> (@tataemeka) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-01T08:13:57+00:00">1 Дек 2019 в 12:13 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вам хотелось когда-то отреагировать так же на поведение трибун?

— Люди в разговоре со мной часто называют Россию расистской страной. Но как я могу сказать так же, если никогда не сталкивался здесь с расизмом? За пять лет — ни разу. Знаю, что это происходит, в любой стране есть расисты. Вопрос в том, как футболисты на это реагируют. Кидают на поле банан или ухают — кто-то плачет и уходит с поля, а Дани Алвес съел банан и продолжил игру. Если я когда-то услышу оскорбления, не буду слушать — лучше делать свою работу.

— Кто кроме Фримпонга помогал вам освоиться в «Уфе»?

— Зинченко был одним из немногих, кто говорил по-английски. И для своих 19-ти он выделялся талантом — тогда он уже сверкал в сборной Украины. Знаю, что перед отъездом в Англию он мог оказаться в «Спартаке», «Зените», «Локомотиве». Но поехал в АПЛ. Клубы вроде «Ман Сити» ищут молодежь по всему миру, но не всем предлагают пятилетние контракты и не всех оставляют после аренды.

— Комментатор матча с «Локомотивом» рассказал, как тепло вы пообщались с Живоглядовым и как скучали по нему.

— Мой друг! После матча я очень устал, сразу поехал домой и включил «Зенит» со «Спартаком». Тут позвонил Дима и предложил встретиться: «Чего не звонишь?» — «Очень занят, бро». — «Поужинаем сегодня?» — «Дам знать, если буду готов». Но заленился. Рад, что Живоглядова купил «Локомотив», и знаю, что Кругового уже подписал «Зенит» — правда, не представляю, куда им еще один крайний защитник.

Кроме Димы в «Уфе» я близко общался с Азаматом Засеевым, Кротовым и вратарями. Шелия, который теперь в «Тамбове», мой хороший кореш, а Беленов — для меня вратарь номер один. Игроки «Уфы» очень возмущались, что я ушел, пытались переубедить: «Почему не попросишь новый контракт?» Фанаты «Уфы» написывали в директ, умоляли остаться, признавались в любви — как и на каждом матче.

— Гончаренко тоже когда-то просил вас остаться в «Уфе». Вы вспоминали, что он постоянно шутил.

— Ну не всегда. Есть известная история в Грозном, когда он выгнал с установки игрока «Уфы», у которого прозвенел телефон — а ведь тот должен был выйти в старте. Как тренер Гончаренко сумасшедший! Жесткий. Тренировки у него очень интенсивные, я с такими, наверное, не сталкивался. Все не зря: при Гончаренко об «Уфе» заговорили всерьез — когда я только переходил, уровень был заметно ниже. Он оставил наследие, и следующие тренеры работали с тем, что оставили Гончаренко.

Не удивился, когда его позвал ЦСКА: там поверили, что он приведет клуб на вершину. Два моих последних матча против его ЦСКА сложились в мою пользу: весной забил за «Уфу», а в октябре благодаря голу Н`Жи «Динамо» победило. Но уверен, лучшие времена настанут.

— Как поменялась работа при Семаке?

— Он отличается от Гончаренко: Семак ближе к игрокам, с ним можно поделиться мыслями, поговорить, и он всегда выслушает. Я не фанат плотного контракта с тренером, не люблю брататься с ним — но для команды это плюс.

— У вас есть любимый фильм с Сильвестром Сталлоне?

— Номер один актер для меня! Но отчетливо помню один фильм — «Рэмбо».

— Вам приходилось постоять за себя, как Рэмбо?

— Когда я был молодым, жизнь была совсем другой. Я совсем не видел себя в футболе. Проводил время на улице с друзьями, которые не могли найти себе места в жизни. Я никого не убивал, не угрожал пистолетом или ножом, но кулаки применяли и сталкивались с опасностью. Уличная жизнь, знаете? К нам приходили знакомые ребята и жаловались: «Вон тот парень отнял у меня телефон». Приходилось разбираться. Находили этих негодяев и сначала просто спрашивали: «Зачем ты забрал?» Когда этого не хватало, убеждали по-другому. Потом возвращали телефон, и владелец нас благодарил как мог.

Вскоре понял: ничего от этой жизни не получаю, это не мое. Потом я кое-где работал (в водоснабжении), заработал на свой первый мобильник, стал играть за «Эбедей» и уехал в Данию — футбол стал делом номер один. Сейчас я возвращаюсь домой и вижу приятелей, которые с моих юношеских времен не поменялись. Это не очень здорово.

А кто-то приходит и просит бутсы, форму, просто одежду. Сам я никогда ни о чем таком не просил. Отец научил самостоятельности: «Не полагайся на других, будь собой. Они могут тебя подвести, а ты сам себя — никогда».

— Под каждым постом в инстаграме вы славите бога. Чем вера для вас важна?

— Я вырос в верующей семья: тетя — пастор, мама всегда водила нас в церковь. Оглядываюсь назад и вижу, через что прошел — и благодарю бога. Одних моих сил или удачи не хватило бы, все происходит по промыслу божьему. Вера помогает понять: вокруг много футболистов, которые лучше меня, у которых благополучнее сложилась карьера — но я радуюсь тому, что имею.

— У вас есть фото с элитными машинами. Все они в Нигерии?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1nqQ1boevl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1nqQ1boevl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1nqQ1boevl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">New ride new blessing,thank you Jesus for this blessing??panamera</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/tataemeka/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Slykelvin44</a> (@tataemeka) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-26T07:59:49+00:00">26 Авг 2019 в 12:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Да, в Москве я передвигаюсь на такси: от моего дома (около стадиона) до базы — минут 30−40. В Уфе у меня был автомобиль, но в Москве трафик дикий!

— Не планируете перевезти семью в Москву?

— В этом нет смысла: дети родились в Дании, учат там язык. Представьте, что завтра меня позовут в Англию или, скажем, в Китай. Семья даже в Уфу ни разу в гости не приезжала, и в Москву пока нет — я сам еду в Данию. Дети — вся моя жизнь, так что был очень рад, что нам поставили последнюю игру с «Зенитом» на пятницу. Чем скорее увижу сыновей, тем лучше.

— Как отреагировали на попадание Дании и России в одну группу на Евро?

— Я играл за «Мидтьюлланд» против футболистов сборной Дании. И еще против финна Теему Пукки, когда он был в «Брондбю», а теперь в «Норвиче». Дания — молодая, очень трудолюбивая команда, Финляндия стала сенсацией отбора. Но и Россия уверенно прошла квалификацию, за исключением матчей с Бельгией. Значит, еще есть над чем работать — если подготовятся, добьются не меньшего, чем на чемпионате мира. Легко посчитать бельгийцев фаворитами — но помните же, что случилось с Германией на ЧМ-2018? Даже не вышли в плей-офф.