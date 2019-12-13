Госдума в первом чтении разрешила продажу пива на стадионах
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Документ, внесенный депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым, снимает запрет на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения матчей официальных соревнований по футболу, за исключением времени проведения
«Мы предлагаем производить продажу пива только в подтрибунном помещении, то есть с запретом выхода с кружечкой пива на стадион. Пожалуйста, в специально отведенном для этого месте — в кафе или
Средства от продажи должны направляться организаторами спортивных соревнований на финансирование мероприятий по развитию профессионального и
Отвечая на вопросы коллег, он не исключил возможности введения ограничений по крепости продаваемого на стадионах пива, заметив, что в Италии, например, возможна его продажа крепостью не выше 5%.
Правительство РФ поддерживает законопроект, но предлагает уточнить механизмы расходования средств, полученных организаторами спортивных мероприятий от продажи пива и пивных напитков. Кабмин также обращает внимание на отсутствие в нем положений, устанавливающих юридическую ответственность таких организаторов за ненаправление этих средств на финансирование мероприятий по развитию профессионального и
При этом практика спонсирования профессиональных спортивных мероприятий и команд пивоваренными компаниями широко распространена в мире. А в России, например, в свое время компания «Старый мельник» была официальным спонсором сборной России по футболу, а «Балтика» — «Зенита».