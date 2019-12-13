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14:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Госдума в первом чтении разрешила продажу пива на стадионах

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

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Источник: РИА "Новости"

Документ, внесенный депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым, снимает запрет на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения матчей официальных соревнований по футболу, за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных мероприятий. Эта мера позволит увеличить посещаемость стадионов и направить дополнительные средства на финансирование спорта, считают авторы.

Продавать пиво и пивные напитки на стадионах смогут организации и индивидуальные предприниматели, заключившие договор с организаторами спортивных мероприятий.

«Мы предлагаем производить продажу пива только в подтрибунном помещении, то есть с запретом выхода с кружечкой пива на стадион. Пожалуйста, в специально отведенном для этого месте — в кафе или каком-то другом, на стадионе вы можете в перерыве футбольного матча купить себе одну-две кружки пива, выпить и возвращаться смотреть футбол», — пояснил Лебедев на заседании Госдумы.

Средства от продажи должны направляться организаторами спортивных соревнований на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта. «Все это мы предлагаем сделать в соответствии с правилами, которые будут утверждены по соглашению министерства спорта с организаторами и с продавцами пива и пивных напитков», — отметил Лебедев.

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Отвечая на вопросы коллег, он не исключил возможности введения ограничений по крепости продаваемого на стадионах пива, заметив, что в Италии, например, возможна его продажа крепостью не выше 5%.

Правительство РФ поддерживает законопроект, но предлагает уточнить механизмы расходования средств, полученных организаторами спортивных мероприятий от продажи пива и пивных напитков. Кабмин также обращает внимание на отсутствие в нем положений, устанавливающих юридическую ответственность таких организаторов за ненаправление этих средств на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта или их расходование на другие цели. Ранее законопроект о возвращении продажи пива на стадионах был поддержан футбольными клубами «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Краснодар».

Запрет на рекламу, продажу и употребление пива на стадионах действует с 2005 года. Исключение позже было временно сделано лишь для рекламы и продажи пива в период подготовки и проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, чтобы не нарушать требования FIFA.

При этом практика спонсирования профессиональных спортивных мероприятий и команд пивоваренными компаниями широко распространена в мире. А в России, например, в свое время компания «Старый мельник» была официальным спонсором сборной России по футболу, а «Балтика» — «Зенита».

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