Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Лилль
Монпелье
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Леганес
Футбол. Еврокубки
12.12
Партизан
Астана
41
Футбол. Еврокубки
12.12
Манчестер Юнайтед
АЗ
40
Футбол. Еврокубки
12.12
Слован Бр
Брага
24
Все события
Фоторепортажи
12«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА
8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
16:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» рассматривают кандидатуру Рахимова на место Божовича

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов является основным претендентом на пост главного тренера «Крыльев Советов» в случае увольнения Миодрага Божовича.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Руководство рассматривает вариант с прекращением сотрудничества с черногорским специалистом по причине неудовлетворительных результатов, сообщает «Бизнес-Онлайн», тогда как источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Напомним, Рашид Рахимов начинал текущий сезон в качестве главного тренера «Ахмата». В конце сентября он подал в отставку со своего поста — клуб принял уход специалиста.

По итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» являются 15-й, предпоследней командой чемпионата. В 19 матчах команда набрала 18 очков и опережает лишь ФК «Сочи», у которого 15 набранных пунктов.

Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Новая жена Алдонина восхититила пользователей соцсетей!
Российский биатлонист стал третьим в спринте на этапе Кубка мира
ЦСКА перейдет под госконтроль после передачи более 75% акций
Сборная России по биатлону завоевала первую медаль в сезоне
20 вопросов про допинг, на которые Россия не ответит
Президент ЦСКА отстранен от футбола на три месяца и оштрафован
Российские гандболистки проиграли в полуфинале чемпионата мира
Клопп подпишет новый контракт с «Ливерпулем» до 2024 года
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь