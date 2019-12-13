«Крылья Советов» рассматривают кандидатуру Рахимова на место Божовича

Источник: РИА "Новости"

Руководство рассматривает вариант с прекращением сотрудничества с черногорским специалистом по причине неудовлетворительных результатов, сообщает «Бизнес-Онлайн», тогда как источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Напомним, Рашид Рахимов начинал текущий сезон в качестве главного тренера «Ахмата». В конце сентября он подал в отставку со своего поста — клуб принял уход специалиста.