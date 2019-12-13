«Крылья Советов» рассматривают кандидатуру Рахимова на место Божовича
Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов является основным претендентом на пост главного тренера «Крыльев Советов» в случае увольнения Миодрага Божовича.
Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов является основным претендентом на пост главного тренера «Крыльев Советов» в случае увольнения Миодрага Божовича.
Руководство рассматривает вариант с прекращением сотрудничества с черногорским специалистом по причине неудовлетворительных результатов, сообщает «Бизнес-Онлайн», тогда как источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.
Напомним, Рашид Рахимов начинал текущий сезон в качестве главного тренера «Ахмата». В конце сентября он подал в отставку со своего поста — клуб принял уход специалиста.
По итогам 19 туров Российской