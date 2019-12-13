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17:57 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА перейдёт под госконтроль после передачи более 75% акций клуба

Председатель ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что компания конвертирует в акции долг ЦСКА и получит более 75% акций клуба. Новый владелец рассчитывает, что это станет временной мерой и, таким образом, клубу удастся найти новых инвесторов.

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Источник: Reuters

«Было принято очень важное решение, особенно для любителей футбола и болельщиков клуба ЦСКА, о конвертации долга, который был получен клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр. Мы конвертируем существующий долг клуба в акции, при этом ВЭБ получит свыше 75% акций клуба. Для себя мы это рассматриваем, и так сегодня докладывали на набсовете, как временную меру для того, чтобы дать возможность развиваться клубу. Мы рассчитываем, что будем в состоянии привлечь инвестора в период от года до трёх. Это не должно быть дольше, чем три года, — приводит слова Шувалова «Интерфакс».

Основным владельцем московской команды традиционно считался президент клуба Евгений Гинер, хотя в последние годы увеличилось число слухов о привлечении новых инвесторов, так как финансовые возможности клуба значительно меньше, чем у конкурентов ЦСКА.

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15 октября 2018© Ньюстюб
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