Клуб Бекхэма предложил «Зениту» € 27 млн за двух игроков
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер и форвард
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер и форвард
Согласно информации источника, американский клуб, совладельцем которого является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, предложил чемпиону России за двух аргентинских игроков € 27 млн. Также отмечается, что спортивный директор «Интер Майами» Пол Макдоно контактирует с агентом Эрнаном Берманом, который представляет интересы обоих футболистов.
Ранее аналогичную информацию сообщал известный телекомментатор Нобель Арустамян.
Контракты Краневиттера и Дриусси с «Зенитом» рассчитаны до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость первого составляет € 4 млн, а второго — € 16 млн.