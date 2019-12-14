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09:05 (мск), источник: Газета.Ру

«Фламенго» арендует у «Спартака» Педро Рошу

Нападающий «Спартака» Педро Роша может перейти во «Фламенго» на правах аренды, сообщает Globo.

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Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что соглашение на аренду будет рассчитано на один год, при этом в соглашении будет прописан пункт, согласно которому бразильский клуб за €8,5 млн.

По информации источника, стороны уже договорились об аренде игрока, теперь идет оформление необходимых бумаг.

Прошлый сезон Роша провел на правах аренде в «Крузейро». Он провел за бразильскую команду 33 матча и стал автором четырех голов.

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Презентация новичков в «Спартаке»
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