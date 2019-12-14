«Фламенго» арендует у «Спартака» Педро Рошу
Нападающий «Спартака» Педро Роша может перейти во «Фламенго» на правах аренды, сообщает Globo.
Нападающий «Спартака» Педро Роша может перейти во «Фламенго» на правах аренды, сообщает Globo.
Сообщается, что соглашение на аренду будет рассчитано на один год, при этом в соглашении будет прописан пункт, согласно которому бразильский клуб за €8,5 млн.
По информации источника, стороны уже договорились об аренде игрока, теперь идет оформление необходимых бумаг.
Прошлый сезон Роша провел на правах аренде в «Крузейро». Он провел за бразильскую команду 33 матча и стал автором четырех голов.