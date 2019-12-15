Бекхэм готов заплатить за Дриусси 25 миллионов. Насколько это реально?
Рассказываем о потенциально одной из самых громких сделок зимнего трансферного окна.
Рассказываем о потенциально одной из самых громких сделок зимнего трансферного окна.
Слухи об интересе к нападающему «Зенита» Себастьяну Дриусси со стороны новичка МЛС «Интер Майами» ходили давно. Теперь эти разговоры материализовались в заявление представляющего интересы аргентинца Эрнана Бермана, который подтвердил данную информацию и одновременно опроверг данные о том, что кроме Дриусси в США из
«Речь только о Дриусси, — цитирует Бермана “РИА-Новости”. — Предлагают сумасшедшие деньги, но “Зенит” не готов продавать футболиста. Себастьяна хочет пригласить лично Дэвид Бекхэм. Он готов заплатить 25 миллионов долларов. Если петербуржцы откажут, то “Интер” возьмет Роджера Мартинеса (колумбийского нападающего мексиканской “Америки”). У петербуржцев есть время до 19 декабря».
Комментарий Бермана появился после того, как издание Miami Herald опубликовало данные об интересе «Интера Майми» к Дриусси и Краневиттеру, переход которых суммарно оценивался в 30 миллионов долларов. По другим данным речь идет о 27 миллионах только за трансфер Дриусси и о том, что являющийся совладельцем американского клуба Бекхэм обсудил возможность перехода с Берманом.
Определенные вопросы вызывает тот факт, что в своей заметке Miami Herald дает информацию, опираясь как на собственные, так и на посторонние источники. При этом издание высказывает предположение, что идеальным тренером в такой ситуации стал бы Марсело Гальярдо. Но дело в том, что этот специалист, под началом которого «Ривер Плейт» два раза подряд выходил в финал Кубка Либертадорес и выиграл турнир в прошлом году, никуда не собирается. Напротив, самый успешный тренер в истории аргентинского гранда только что выиграл с родным клубом свой 11-й трофей и после финала кубка Аргентины заявил, что продолжит работу в 2020 году.
Кстати, Дриусси в сопровождении своего агента побывал на победном для «Ривера» финале против «Сентраль Кордоба» (3:0) и пообщался с болельщиками, бывшими одноклубниками и Гальярдо. Освещавшие это событие аргентинские издания не приводят никаких высказываний футболиста о своем будущем.
Еще один любопытный момент касается информации про Дриусси на официальных ресурсах МЛС. Американская лига, как правило, публикует не только новости о состоявшихся переходах, но и попадающие в прессу самые интересные слухи. Например, о желании «Торонто» пригласить Марио Балотелли. Дриусси статей там пока не посвящали, зато про колумбийца Мартинеса, чья фамилия звучит в качестве альтернативы Дриусси, писали. Буквально на днях сообщалось о начале переговоров с представителями мексиканской «Америки».
Теперь попробуем оценить вероятность данного перехода. Зачем Дриусси «Интеру» — понятно. Клуб дебютирует в МЛС и ему требуются яркие личности для раскрутки проекта. В последнее время американские клубы очень активно работают на аргентинском рынке и сумели заполучить ряд местных звезд, которым прочили успешную карьеру в Европе.
Например, закадычный друг Дриусси по «Ривер Плейт» Пити Мартинес после ярчайшей игры в победном Кубке Либертадорес отправился в «Атланту Юнайтед». Правда, даже такой классный исполнитель обошелся действующему чемпиону в рекордные для лиги 14,5 миллиона евро. А «Лос-Анджелес Гэлакси» и вовсе лишь арендовал у «Бока Хуниорс» игрока сборной Аргентины Кристиана Павона, который одно время фигурировал в качестве потенциального новичка «Зенита». Казалось, клуб может не жалеть денег после расставания со Златаном Ибрагимовичем, но недавно было объявлено: оценивающийся в 15 миллионов трансфер Павона не выкуплен, и новая аренда рассчитана на следующий сезон. По данным transfermerkt.de речь идет о сумме чуть менее 2 миллионов.
На этом фоне 25 миллионов долларов за сопоставимого с этими футболистами по уровню Дриусси кажутся фантастикой. Получается, «Интер Майми» готов установить новый рекорд МЛС. Это вызывает сомнения, хотя в прошлом сезоне другие клубы спокойно отдавали по 8−9 миллионов евро за игроков из чемпионатов Румынии и Бельгии, а главной сделкой-2019 стал переход Брайана Родригеса из уругвайского «Пеньяроля» в «Лос-Анджелес» (10,3 миллиона). Самый высокий показатель недавно вновь заработавшего рынка — 9,6 миллиона, уплаченных «Канзасом» за форварда Пулидо мексиканской «Гвадалахаре».
Смотря на эти цифры, начинаешь сомневаться в реальности перехода Дриусси. 25 миллионов — слишком много для МЛС. А меньшая сумма точно не интересна «Зениту», который не хочет терять важного исполнителя, и в случае его ухода рассчитывает заработать максимально возможные деньги.