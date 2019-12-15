Бекхэм готов заплатить за Дриусси 25 миллионов. Насколько это реально?

Агент говорит о 25 миллионах

Слухи об интересе к нападающему «Зенита» Себастьяну Дриусси со стороны новичка МЛС «Интер Майами» ходили давно. Теперь эти разговоры материализовались в заявление представляющего интересы аргентинца Эрнана Бермана, который подтвердил данную информацию и одновременно опроверг данные о том, что кроме Дриусси в США из Санкт-Петербурга может отправиться полузащитник сине-бело-голубых Матиас Краневиттер.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5i3tGTojUK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5i3tGTojUK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5i3tGTojUK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Driussi Sebastian (@sebadriussi.11)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-01T21:26:39+00:00">1 Дек 2019 в 1:26 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Речь только о Дриусси, — цитирует Бермана “РИА-Новости”. — Предлагают сумасшедшие деньги, но “Зенит” не готов продавать футболиста. Себастьяна хочет пригласить лично Дэвид Бекхэм. Он готов заплатить 25 миллионов долларов. Если петербуржцы откажут, то “Интер” возьмет Роджера Мартинеса (колумбийского нападающего мексиканской “Америки”). У петербуржцев есть время до 19 декабря».

Что говорят в Америке?

Комментарий Бермана появился после того, как издание Miami Herald опубликовало данные об интересе «Интера Майми» к Дриусси и Краневиттеру, переход которых суммарно оценивался в 30 миллионов долларов. По другим данным речь идет о 27 миллионах только за трансфер Дриусси и о том, что являющийся совладельцем американского клуба Бекхэм обсудил возможность перехода с Берманом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3IfjXAgfxZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3IfjXAgfxZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B3IfjXAgfxZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Driussi Sebastian (@sebadriussi.11)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-02T22:32:33+00:00">2 Окт 2019 в 3:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Определенные вопросы вызывает тот факт, что в своей заметке Miami Herald дает информацию, опираясь как на собственные, так и на посторонние источники. При этом издание высказывает предположение, что идеальным тренером в такой ситуации стал бы Марсело Гальярдо. Но дело в том, что этот специалист, под началом которого «Ривер Плейт» два раза подряд выходил в финал Кубка Либертадорес и выиграл турнир в прошлом году, никуда не собирается. Напротив, самый успешный тренер в истории аргентинского гранда только что выиграл с родным клубом свой 11-й трофей и после финала кубка Аргентины заявил, что продолжит работу в 2020 году.

Кстати, Дриусси в сопровождении своего агента побывал на победном для «Ривера» финале против «Сентраль Кордоба» (3:0) и пообщался с болельщиками, бывшими одноклубниками и Гальярдо. Освещавшие это событие аргентинские издания не приводят никаких высказываний футболиста о своем будущем.

Еще один любопытный момент касается информации про Дриусси на официальных ресурсах МЛС. Американская лига, как правило, публикует не только новости о состоявшихся переходах, но и попадающие в прессу самые интересные слухи. Например, о желании «Торонто» пригласить Марио Балотелли. Дриусси статей там пока не посвящали, зато про колумбийца Мартинеса, чья фамилия звучит в качестве альтернативы Дриусси, писали. Буквально на днях сообщалось о начале переговоров с представителями мексиканской «Америки».

Цена — выше рынка

Теперь попробуем оценить вероятность данного перехода. Зачем Дриусси «Интеру» — понятно. Клуб дебютирует в МЛС и ему требуются яркие личности для раскрутки проекта. В последнее время американские клубы очень активно работают на аргентинском рынке и сумели заполучить ряд местных звезд, которым прочили успешную карьеру в Европе.

Например, закадычный друг Дриусси по «Ривер Плейт» Пити Мартинес после ярчайшей игры в победном Кубке Либертадорес отправился в «Атланту Юнайтед». Правда, даже такой классный исполнитель обошелся действующему чемпиону в рекордные для лиги 14,5 миллиона евро. А «Лос-Анджелес Гэлакси» и вовсе лишь арендовал у «Бока Хуниорс» игрока сборной Аргентины Кристиана Павона, который одно время фигурировал в качестве потенциального новичка «Зенита». Казалось, клуб может не жалеть денег после расставания со Златаном Ибрагимовичем, но недавно было объявлено: оценивающийся в 15 миллионов трансфер Павона не выкуплен, и новая аренда рассчитана на следующий сезон. По данным transfermerkt.de речь идет о сумме чуть менее 2 миллионов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BxYi04VDBun/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BxYi04VDBun/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BxYi04VDBun/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Driussi Sebastian (@sebadriussi.11)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-13T01:00:39+00:00">12 Май 2019 в 6:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На этом фоне 25 миллионов долларов за сопоставимого с этими футболистами по уровню Дриусси кажутся фантастикой. Получается, «Интер Майми» готов установить новый рекорд МЛС. Это вызывает сомнения, хотя в прошлом сезоне другие клубы спокойно отдавали по 8−9 миллионов евро за игроков из чемпионатов Румынии и Бельгии, а главной сделкой-2019 стал переход Брайана Родригеса из уругвайского «Пеньяроля» в «Лос-Анджелес» (10,3 миллиона). Самый высокий показатель недавно вновь заработавшего рынка — 9,6 миллиона, уплаченных «Канзасом» за форварда Пулидо мексиканской «Гвадалахаре».