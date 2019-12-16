«Нужно поднять средний возраст команды». Как ЦСКА изменится зимой: поиски форварда, покупка ВЭБа
Гинер остается, но и трансферы будут.
Гинер остается, но и трансферы будут.
Главное изменение в ЦСКА было анонсировано сразу после последнего матча команды в 2019-м. Глава ВЭБа (госкорпорация, занимающаяся развитием различных проектов, от аэропортов и торговых центров до новых вагонов метро) Игорь Шувалов объявил: долг за стадион конвертируется в более чем 75% акций клуба, теперь ВЭБ. РФ ищет новых инвесторов. Потом различные источники, в том числе министр экономразвития России Максим Орешкин, который давно болеет за ЦСКА, все разъяснил в своем фейсбуке.
Ключевая фраза здесь — про то, как будет осуществляться управление ЦСКА: «Акционерное соглашение четко разделяет сферы влияния: спортивная составляющая управления клубом (которая, по моему мнению, является одной из лучшей в России и Европе) остается полностью за Евгением Гинером и его командой. Я считаю, это решение оптимальным с точки зрения достижения максимально возможных спортивных результатов».
Ждать супертрансферов от ЦСКА в это трансферное окно все равно не стоит. Но в ближайшее время режим жесткой экономии — в котором менеджмент искал ноунеймов из слабых чемпионатов, а тренерский штаб встраивал их в основу — может быть ослаблен. Армейцы и раньше нашли деньги, например, на выкуп Николы Влашича у «Эвертона». Теперь клуб на постоянной основе сможет конкурировать в плане бюджета и с «Локо», и со «Спартаком».
Когда Гинер говорил, что вместе с ВЭБ он планирует сделать из ЦСКА суперклуб, многие смеялись. Но, похоже, банк и правда готов вложить много сил и денег в футбол. Хотя раньше вообще инвестициями в спорт не занимался.
Начать нужно с тех, на кого Гончаренко явно не рассчитывает. В Барселону — на последний, уже ничего не значащий матч в 2019-м — полетела вся основа, кроме Лукаса Сантоса и Такумы Нисимуры. Полугодичная аренда бразильца подошла к концу: в России он сыграл всего 100 минут, дал большое интервью Sport24 и больше ничем не запомнился. Так что и выкупать атакующего полузащитника за почти 5 миллионов евро в ЦСКА вряд ли собираются.
Японец тоже получал мало игрового времени в новом сезоне, хотя и проявлял себя лучше. Характеристику Гончаренко как «хорошая японская машина» Такума оправдывал полностью: в Кубке отправил в нокаут «Аланию», в РПЛ стабильно играл в подыгрыше даже в дерби. Но в отпуск все равно укатил заранее, а первым делом заглянул в свое агентство. Возможно — за новым клубом, ведь ЦСКА нужно не только думать об этом сезоне, но и расчищать место под качественных легионеров при новом лимите.
Из тех, у кого контракты заканчиваются летом 2020-го, тренерский штаб не рассчитывает на Дмитрия Ефремова (помогут восстановиться от разрыва крестов и отпустят), Астемира Гордюшенко (тренируется с дублем, ищет новую команду) и Кирилла Набабкина. Звонимир Шарлия, арендованный у «Славен Белупо», тоже не подходит Гончаренко — причем настолько, что белорусский коуч больше доверяет 17-летнему Карпову, чем хорвату.
А вот с перспективным Константином Кучаевым ЦСКА стремится договориться по новому контракту. Новостей стоит ждать на зимних сборах — когда речь идет об армейцах, в таких случаях обычно все проходит быстро и безболезненно.
Главная позиция, которую ЦСКА необходимо усилить прямо сейчас, — центральный нападающий. Всю первую часть сезона команда мучилась с Чаловым на острие — лучший бомбардир прошлого сезона сильно сдал
Тот же Комличенко в интервью Sport24 не исключал, что может оказаться в ЦСКА и зимой — никаких обид у него не осталось. Но, кажется, сейчас форвард сборной перестал быть приоритетным вариантом. Например, армейцы рассматривают трансфер Роберта Боженика — словаку всего 20 лет, но он уже забивает за сборную и привлекает итальянские клубы.
Последние апдейты по Боженику были неутешительными — парень даже сменил агента, чтобы не переезжать в Москву. Хотя даже коуч словацкой сборной считает: «Если Роберту суждено уехать из внутреннего чемпионата зимой, то вариант с ЦСКА был бы идеальным. Переход в “Дженоа” может доставить проблемы».
В качестве альтернатив в медиа звучали фамилии бомбардиров ФНЛ. Иван Сергеев забил за «Торпедо» 13 голов, Денис Макаров за «Нефтехимик» — 11. С обоими ЦСКА ведет переговоры, но даже при условии покупки одного из двух игроков на это клуб не остановится.
Та же история — про тинейджера Асхата Мукудаева, которого армейцы просматривали на товарняке против «СКА-Ростов». Датчанин с чеченскими корнями поедет на сборы с основой, но, понятно, это потенциальный трансфер на перспективу.
Чуть менее приоритетная позиция для усиления — центр обороны.
Один из вариантов — Сергей Божин из «Торпедо», полную информацию по которому бывшей команде может дать Игнашевич. 25-летний защ воспитывался в Коноплева, до прошлого года был почти никому неизвестен, но сейчас проводит впечатляющий сезон в ФНЛ. Достаточно ли этого ЦСКА? Если у Гончаренко заиграл 17-летний дублер, то и опытный футболист из пердива может.
У нас очень хорошие молодые ребята. Любят тренироваться и играть, нет такого, чтобы не хотели. Надо немного разбавить команду, чтобы поднять ее средний возраст.
По Гончаренко нет вопросов — человек держал ЦСКА почти без денег и с самым молодым составом в числе догоняющих «Зенит». Что коуч может творить с качественными трансферами — возможно, предстоит увидеть совсем скоро.
Вот только дома с «Уралом» и в гостях у «Ростова» сам белорус руководить командой со скамейки не сможет
ЦСКА по классике проведет все три зимних сбора в испанском Кампоаморе. Из отпуска команда выходит чуть позже, чем обычно, — 14 января. И ровно полтора месяца будет готовиться к возобновлению сезона без еврокубков. Там тренерский штаб проверит новую молодежь: на Хосонова и Жемалетдинова уже вряд ли рассчитывают, Тикнизян в планы коучей тоже, кажется, не входит, зато в дубле выросли опорник Константин Марадишвили и форвард Лассана Н’Диайе.
Данила Игнатов