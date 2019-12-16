«Нужно поднять средний возраст команды». Как ЦСКА изменится зимой: поиски форварда, покупка ВЭБа

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ЦСКА фактически стал государственным клубом. Что это значит?

Главное изменение в ЦСКА было анонсировано сразу после последнего матча команды в 2019-м. Глава ВЭБа (госкорпорация, занимающаяся развитием различных проектов, от аэропортов и торговых центров до новых вагонов метро) Игорь Шувалов объявил: долг за стадион конвертируется в более чем 75% акций клуба, теперь ВЭБ. РФ ищет новых инвесторов. Потом различные источники, в том числе министр экономразвития России Максим Орешкин, который давно болеет за ЦСКА, все разъяснил в своем фейсбуке.

Ключевая фраза здесь — про то, как будет осуществляться управление ЦСКА: «Акционерное соглашение четко разделяет сферы влияния: спортивная составляющая управления клубом (которая, по моему мнению, является одной из лучшей в России и Европе) остается полностью за Евгением Гинером и его командой. Я считаю, это решение оптимальным с точки зрения достижения максимально возможных спортивных результатов».

Ждать супертрансферов от ЦСКА в это трансферное окно все равно не стоит. Но в ближайшее время режим жесткой экономии — в котором менеджмент искал ноунеймов из слабых чемпионатов, а тренерский штаб встраивал их в основу — может быть ослаблен. Армейцы и раньше нашли деньги, например, на выкуп Николы Влашича у «Эвертона». Теперь клуб на постоянной основе сможет конкурировать в плане бюджета и с «Локо», и со «Спартаком».

Когда Гинер говорил, что вместе с ВЭБ он планирует сделать из ЦСКА суперклуб, многие смеялись. Но, похоже, банк и правда готов вложить много сил и денег в футбол. Хотя раньше вообще инвестициями в спорт не занимался.

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Кто уйдет

Начать нужно с тех, на кого Гончаренко явно не рассчитывает. В Барселону — на последний, уже ничего не значащий матч в 2019-м — полетела вся основа, кроме Лукаса Сантоса и Такумы Нисимуры. Полугодичная аренда бразильца подошла к концу: в России он сыграл всего 100 минут, дал большое интервью Sport24 и больше ничем не запомнился. Так что и выкупать атакующего полузащитника за почти 5 миллионов евро в ЦСКА вряд ли собираются.

Японец тоже получал мало игрового времени в новом сезоне, хотя и проявлял себя лучше. Характеристику Гончаренко как «хорошая японская машина» Такума оправдывал полностью: в Кубке отправил в нокаут «Аланию», в РПЛ стабильно играл в подыгрыше даже в дерби. Но в отпуск все равно укатил заранее, а первым делом заглянул в свое агентство. Возможно — за новым клубом, ведь ЦСКА нужно не только думать об этом сезоне, но и расчищать место под качественных легионеров при новом лимите.

Из тех, у кого контракты заканчиваются летом 2020-го, тренерский штаб не рассчитывает на Дмитрия Ефремова (помогут восстановиться от разрыва крестов и отпустят), Астемира Гордюшенко (тренируется с дублем, ищет новую команду) и Кирилла Набабкина. Звонимир Шарлия, арендованный у «Славен Белупо», тоже не подходит Гончаренко — причем настолько, что белорусский коуч больше доверяет 17-летнему Карпову, чем хорвату.

А вот с перспективным Константином Кучаевым ЦСКА стремится договориться по новому контракту. Новостей стоит ждать на зимних сборах — когда речь идет об армейцах, в таких случаях обычно все проходит быстро и безболезненно.

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Кто придет

Главная позиция, которую ЦСКА необходимо усилить прямо сейчас, — центральный нападающий. Всю первую часть сезона команда мучилась с Чаловым на острие — лучший бомбардир прошлого сезона сильно сдал из-за психологии, усталости и отсутствия конкуренции. Федор может прогрессировать только рядом с сильным конкурентом — так было при Мусе, Вернблуме и даже полуживом Абеле. Сейчас у Гончаренко вообще нет альтернатив (летом клуб сам отказался от Комличенко), и это огромная проблема.

Тот же Комличенко в интервью Sport24 не исключал, что может оказаться в ЦСКА и зимой — никаких обид у него не осталось. Но, кажется, сейчас форвард сборной перестал быть приоритетным вариантом. Например, армейцы рассматривают трансфер Роберта Боженика — словаку всего 20 лет, но он уже забивает за сборную и привлекает итальянские клубы.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B3lypWLpw_k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Róbert Boženík (@robobozenik)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-14T07:37:22+00:00">14 Окт 2019 в 12:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Последние апдейты по Боженику были неутешительными — парень даже сменил агента, чтобы не переезжать в Москву. Хотя даже коуч словацкой сборной считает: «Если Роберту суждено уехать из внутреннего чемпионата зимой, то вариант с ЦСКА был бы идеальным. Переход в “Дженоа” может доставить проблемы».

В качестве альтернатив в медиа звучали фамилии бомбардиров ФНЛ. Иван Сергеев забил за «Торпедо» 13 голов, Денис Макаров за «Нефтехимик» — 11. С обоими ЦСКА ведет переговоры, но даже при условии покупки одного из двух игроков на это клуб не остановится.

Та же история — про тинейджера Асхата Мукудаева, которого армейцы просматривали на товарняке против «СКА-Ростов». Датчанин с чеченскими корнями поедет на сборы с основой, но, понятно, это потенциальный трансфер на перспективу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5AyF7dBOrY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5AyF7dBOrY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5AyF7dBOrY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ashab Mukudajev (@ashabjr)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-18T15:43:26+00:00">18 Ноя 2019 в 7:43 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Чуть менее приоритетная позиция для усиления — центр обороны. Все-таки на полгода в команде остаются и Шарлия, и Набабкин плюс есть залечивающий болячки Гогуа и восстанавливающийся второй год от крестов Васин. Но уже в следующем сезоне ЦСКА нужен кто-то более качественный.

Один из вариантов — Сергей Божин из «Торпедо», полную информацию по которому бывшей команде может дать Игнашевич. 25-летний защ воспитывался в Коноплева, до прошлого года был почти никому неизвестен, но сейчас проводит впечатляющий сезон в ФНЛ. Достаточно ли этого ЦСКА? Если у Гончаренко заиграл 17-летний дублер, то и опытный футболист из пердива может.

У нас очень хорошие молодые ребята. Любят тренироваться и играть, нет такого, чтобы не хотели. Надо немного разбавить команду, чтобы поднять ее средний возраст. Гончаренко — о трансферах.

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Тренер

По Гончаренко нет вопросов — человек держал ЦСКА почти без денег и с самым молодым составом в числе догоняющих «Зенит». Что коуч может творить с качественными трансферами — возможно, предстоит увидеть совсем скоро.

Вот только дома с «Уралом» и в гостях у «Ростова» сам белорус руководить командой со скамейки не сможет из-за рецидива. В Краснодаре Гончаренко сделал лицо попроще и снова наорал на судей — теперь досталось Казарцеву. Кто будет подменять Виктора Михайловича — картонная копия или настоящий Овчинников, которого слухи отправляют в «Ротор» — пока непонятно.

Сборы

ЦСКА по классике проведет все три зимних сбора в испанском Кампоаморе. Из отпуска команда выходит чуть позже, чем обычно, — 14 января. И ровно полтора месяца будет готовиться к возобновлению сезона без еврокубков. Там тренерский штаб проверит новую молодежь: на Хосонова и Жемалетдинова уже вряд ли рассчитывают, Тикнизян в планы коучей тоже, кажется, не входит, зато в дубле выросли опорник Константин Марадишвили и форвард Лассана Н’Диайе.