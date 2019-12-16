«Рубин» намекнул на приход Слуцкого на пост главного тренера команды
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Казанский «Рубин» намекнул на приход нового главного тренера, опубликовав загадочный пост на официальной странице клуба в Twitter.
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Казанский «Рубин» намекнул на приход нового главного тренера, опубликовав загадочный пост на официальной странице клуба в Twitter.
В понедельник «Рубин» объявил об уходе Романа Шаронова и его тренерского штаба, который работал с командой с июня этого года.
Вскоре на странице клуба в Twitter появились изображение
Многочисленные
Последним местом работы Слуцкого был голландский «Витесс», который он возглавил летом прошлого года. 48-летний российский специалист подал в отставку в ноябре после пяти подряд поражений в чемпионате Нидерландов.
После ухода из «Витесса» Слуцкий мог возглавить греческий АЕК, однако в итоге эту должность занял бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера.