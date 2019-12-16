«Рубин» намекнул на приход Слуцкого на пост главного тренера команды

Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник «Рубин» объявил об уходе Романа Шаронова и его тренерского штаба, который работал с командой с июня этого года.

Вскоре на странице клуба в Twitter появились изображение кресла-качалки с символикой «Рубина» и подпись на английском языке «скоро».

Многочисленные интернет-пользователи интерпретировали загадочный пост как намек на приход в клуб Леонида Слуцкого, который в последнее время работал за границей.

48-летний специалист, временно находящийся без работы, известен своей манерой раскачиваться на тренерской скамейке во время матчей.

Последним местом работы Слуцкого был голландский «Витесс», который он возглавил летом прошлого года. 48-летний российский специалист подал в отставку в ноябре после пяти подряд поражений в чемпионате Нидерландов.