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16:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» намекнул на приход Слуцкого на пост главного тренера команды

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Казанский «Рубин» намекнул на приход нового главного тренера, опубликовав загадочный пост на официальной странице клуба в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник «Рубин» объявил об уходе Романа Шаронова и его тренерского штаба, который работал с командой с июня этого года.

Вскоре на странице клуба в Twitter появились изображение кресла-качалки с символикой «Рубина» и подпись на английском языке «скоро».

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Многочисленные интернет-пользователи интерпретировали загадочный пост как намек на приход в клуб Леонида Слуцкого, который в последнее время работал за границей.

48-летний специалист, временно находящийся без работы, известен своей манерой раскачиваться на тренерской скамейке во время матчей.

Последним местом работы Слуцкого был голландский «Витесс», который он возглавил летом прошлого года. 48-летний российский специалист подал в отставку в ноябре после пяти подряд поражений в чемпионате Нидерландов.

После ухода из «Витесса» Слуцкий мог возглавить греческий АЕК, однако в итоге эту должность занял бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера.

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6 декабря© Ньюстюб
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