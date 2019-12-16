Восемь открытий первой части сезона: от динамовца Новикова до спартаковца Умярова

Источник: Спорт-Экспресс

Первая часть сезона-2019/20 завершилась для России катастрофой — все наши клубы вылетели из еврокубков. Но при этом были и те, кто летом и осенью порадовали. Вот эти восемь человек.

1. Кирилл Новиков, главный тренер «Динамо» (7 матчей: 4 победы, 2 ничьи, 1 поражение)

Если в широких кругах раньше кто и знал тренера Новикова, то Александра — некогда защитника-легенду «Динамо», который возглавлял бело-голубых в 2001—2002 годах. В обороне у него тогда выходил на поле сын — Кирилл. Вот его-то и назначили главным тренером московского клуба после отставки Дмитрия Хохлова.

38-летний специалист возглавил команду, которая перед началом сезона ставила задачу выйти в еврокубки, а после 12 туров занимала 15-ю строчку. У «Динамо» была серия из четырех поражений подряд, мрачное психологическое состояние, а до перерыва в чемпионате перестояли встречи со всеми лидерами — «Краснодаром», ЦСКА, «Ростовом», «Локомотивом» и «Зенитом».

У Новикова к тому моменту шла 9-матчевая победная серия с молодежной командой бело-голубых, основа же под его руководством не уступала шесть встреч кряду: две ничьи и четыре выигрыша. Лишь в последнем туре перед перерывом случилось поражение — «Зенит» в Питере оказался слишком крепким орешком. В итоге команда с 15-й переместилась на 8-ю строчку.

Новиков быстро нашел общий язык с коллективом, наладил атмосферу и игру, заслужив звание главного открытия первой части сезона.

2. Элдор Шомуродов, нападающий «Ростова» (19 матчей в РПЛ, 10 забитых мячей, 5 голевых передач)

Если в сборной Узбекистана форвард проявляет себя давно и уверенно (43 матча, 20 голов), то на клубном уровне особых звезд с неба раньше не хватал. За четыре года на родине в сотне матчей — 20 голов, в среднем по пять за сезон. В «Ростове» поначалу тоже шло ни шатко, ни валко — 2 гола в 18 матчах, затем 3 в 26. И вот, наконец, прорвало.

24-летний форвард в чемпионате-2019/20 взял с места в карьер, уже к 12-му туру наколотив десяток голов. Потом, правда, наступило затишье — больше бомбардирский счет Элдор не пополнял. Но продолжает настойчиво искать пути к воротам и приносить пользу команде. Скажем, в последнем перед перерывом туре дважды ассистировал партнерам в победном матче со «Спартаком».

Агент футболиста Кахор Муминов рассказывал, что «Штутгарт» предлагал за Шомуродова 10 миллионов евро, а ЦСКА — похожую сумму. Но сейчас высокий (190 см) форвард, возможно, еще больше подорожал.

3. Александр Соболев, нападающий «Крыльев Советов» (18 матчей в РПЛ, 10 забитых мячей, 4 голевые передачи)

Российский аналог Шомуродова. На пару лет моложе (22 года), на пять сантиметров выше (195 см). Самарец, как и ростовчанин, уже после 12 тура имел на своем счету 10 голов, после чего прицел сбился. «Молчит» Соболев — тяжело «Крыльям». В оставшихся семи турах лишь одна победа и одна ничья при пяти поражениях, всего три забитых гола на всю команду.

Впрочем, можно развернуть и по-другому. У партнеров не идет игра, мяч до Соболева практически не доходит, так что пополнять бомбардирский счет почти нереально.

Как бы то ни было, нападающий сделал себе хорошую рекламу и получил вызов в сборную России на матчи с Шотландией и Кипром. А ведь когда-то он мог повесить бутсы на гвоздь. Попытку закрепиться в «Томи» Александр рассматривал, как последний шанс продолжить карьеру в футболу. Не вышло бы — завязал.

4. Сергей Первушин, главный тренер «Тамбова» (6 матчей: четыре победы, 1 ничья, 1 поражение)

Тамбовский аналог Новикова. Сергей Первушин тоже принимал команду после четырех поражений подряд и совершил головокружительный взлет. Аутсайдер обыграл «Уфу», «Сочи», «Ростов» и «Оренбург», сыграл вничью с «Краснодаром», уступив лишь «Локомотиву».

До этого на «волков» уже махнули рукой. Все полагали, что с одной вылетающей командой все ясно, осталось разобраться со второй. Но удачная серия при Первушине позволила тамбовчанам подняться на 11-ю строчку.

В этих матчах себя проявили Обухов и Костюков, забившие по три мяча, а также Мелкадзе, дважды поразивший ворота. Впрочем, весной самой бедной команде лиги все равно будет непросто — ее уже покинул лидер обороны Осипенко, перебравшийся в «Ростов».

Интересно, что премьер-лигой на звание лучшего тренера декабря номинирован Тимур Шипшев. Именно он значится главным в «Тамбове» из-за отсутствия лицензии Pro у коренного жителя города Первушина.

5. Дмитрий Чистяков, защитник «Ростова» (18 матчей в РПЛ, 1 гол)

Защитник долго запрягал. Играл в Армении за «Мику», потом четыре года в ФНЛ. Нынешним летом «Ростов» приобрел Чистякова за 125 тысяч евро у «Тамбова», и Дмитрий сразу стал одним из столпов в обороне команды Валерия Карпина.

25-летний футболист действовал настолько уверенно и надежно, что в кратчайшие сроки убедил в своем уровне главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Тот, впрочем, говорил, что следил за защитником еще в первой лиге.

6. Наиль Умяров, полузащитник «Спартака» (10 матчей в РПЛ)

Олег Кононов был высокого мнения о юном полузащитнике, видел в нем в дальнейшем капитана «Спартака», однако твердым игроком стартового состава 19-летний футболист стал только при Доменико Тедеско. Немецкий специалист сразу сделал ставку на Умярова, а тот полностью оправдывал доверие тренера вплоть до последнего матча с «Ростовом», где допустил грубую ошибку, приведшую к первому голу. Не лучшим образом сыграл и в эпизоде с заработанным пенальти. Впрочем, один матч не перечеркивает позитива от того зрелого футбола, который демонстрирует воспитанник «Чертаново».

Наиль успел стать своим и в молодежной сборной. Причем Михаил Галактионов довызвал спартаковца из-за травмы ростовчанина Глебова, однако в тренировочном процессе Умяров так быстро убедил тренера, что тот сразу стал выпускать его в стартовом составе.

7. Даниил Фомин, полузащитник «Уфы» (18 матчей в РПЛ, 3 гола)

Воспитанник «Краснодара» последние два сезона выступал в ФНЛ за «Нижний Новгород». Летом пополнил «Уфу», дебютировал в РПЛ и принялся играть на таком стабильно высоком уровне, что заслужил приглашение в сборную России на матчи с Бельгией и Сан-Марино.

Фомин техничный и при этом физически крепкий футболист. Неудивительно, что на 22-летнего центрального полузащитника положили глаз в ряде ведущих клубов.

8. Вадим Карпов, защитник ЦСКА (8 матчей в РПЛ)

Карпов — самый юный футболист РПЛ, единственный 2002-го года рождения. Его дебют пришелся на матч Лиги Европы с «Лудогорцем» (1:5). Потом на некоторое время вернулся в запас, а с середины октября неизменно появляется в стартовом составе армейцев. Так что к зимнему перерыву сыграл не только 8 встреч в РПЛ, но еще 5 — в еврокубках.