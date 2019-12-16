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23:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Самый дорогой футболист в истории «Спартака» сравнил Россию с другим миром

Голландский полузащитник «Спартака» Гус Тиль заявил, что ему пока трудно привыкнуть к России, которую он сравнил с другим миром. Слова спортсмена приводятся на портале vi.nl.

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Тиль отметил, что пока не адаптировался в стране, но посчитал это нормальным. «Здесь совершенно другая культура, я чувствую, что это совсем другой мир», — поделился футболист. Спортсмен живет в Москве, которая по сравнению с Амстердамом показалась ему огромной. «Но сейчас все становится лучше», — подчеркнул Тиль.

Голландец перешел в «Спартак» летом 2019 года за 20 миллионов евро и стал самым дорогим футболистом в истории красно-белых. До этого 21-летний полузащитник выступал за «АЗ Алкмаар», воспитанником академии которого он является.

После назначения немца Доменико Тедеско главным тренером «Спартака» Тиль потерял место в основном составе. Всего же на его счету в этом сезоне Премьер-лиги 13 матчей, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.

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