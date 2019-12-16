Самый дорогой футболист в истории «Спартака» сравнил Россию с другим миром

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Тиль отметил, что пока не адаптировался в стране, но посчитал это нормальным. «Здесь совершенно другая культура, я чувствую, что это совсем другой мир», — поделился футболист. Спортсмен живет в Москве, которая по сравнению с Амстердамом показалась ему огромной. «Но сейчас все становится лучше», — подчеркнул Тиль.

Голландец перешел в «Спартак» летом 2019 года за 20 миллионов евро и стал самым дорогим футболистом в истории красно-белых. До этого 21-летний полузащитник выступал за «АЗ Алкмаар», воспитанником академии которого он является.