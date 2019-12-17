Трансферы топ-клубов РПЛ: почти всем нужен нападающий

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Предстоящее трансферное окно очень важно с учетом того, что в этом сезоне клубы еще могут пройти по упрощенному пути для попадания в Лигу чемпионов или Лигу Европы. В сезоне-2020/21 будет действовать нынешняя схема распределения мест в еврокубках (три российских команды в ЛЧ, три — в ЛЕ). А вот в сезоне-2021/22 Россия из-за потери шестой строчки в таблице коэффициентов УЕФА получит только два места в ЛЧ, одно в ЛЕ и еще два в новом турнире — Лиге конференций.

«Зенит»

Впервые за долгое время в «Зените» не ожидается трансферов на вход. Команда укомплектована, и еще предстоит разобраться как быть с истекающими летом контрактами целого ряда игроков — Шатов, Смольников, Дзюба, Кузяев, Мак, Кержаков, Жирков, Иванович.

Неопределенности очень много, летом однозначно будут изменения в центре обороны — наиболее уязвимой линии с точки зрения взаимозаменяемости.

Изменить хронологию комплектования может продажа Дриусси в «Интер» Майми. В таком случае у «Зенита» освободится легионерское место в заявке перед новым лимитом, и покупка центрального защитника за серьезную сумму может произойти уже зимой.

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«Краснодар»

«Быки» прошедшим летом провели одну из самых противоречивых трансферных кампаний. Кайю и Намли явно не оправдывают ожиданий, а Кабелла почти сразу порвал «кресты». В летне-осенний отрезок южане имели серьезные проблемы с опорной зоной, но Газинский вернулся после травмы и усиления не ожидается. Скорее всего, пара Газинский-Вилена будет основной связкой, которая вполне может обеспечить необходимое качество.

В нападении у «Краснодара» есть возрастной и недисциплинированный Ари, нестабильный Игнатьев и Берг на краткосрочном контракте. Усиление в линию требуется, но скорее следующим летом, когда у шведа закончится срок договора с клубом.

Где точно стоит ожидать новичка, так это в центре обороны. Давно проблемная линия без глубины состава. Кроме основной пары Мартынович — Спаич есть только возрастной и медлительный Фьолусон, который явно не соответствует требующемуся уровню игры. К капитану Мартыновичу вопросов тоже все больше. Прогноз — «Краснодар» купит центрального защитника этой зимой.

«Локомотив»

Вместе с «Зенитом» наиболее качественно и сбалансированно укомплектованная команда. Все позиции взаимозаменяемы, кроме линии нападения.

Эдер — форвард-ролевик с ограниченным функционалом. К нему есть вопросы не только по ограниченности, но и по реализации. Летом «Локомотив» приобрел Джорджевича в обойму, с расчетом, что взял забивного нападающего. Все сложилось печально — Лука провалился. Черногорец плотно присел на лавку, а позже порвал крестообразные связки.

Смолов нестабилен и тоже часто получает травмы. Еще есть Фарфан, который пропустил всю первую часть сезона из-за травмы. Такой серьезной пропуск в его возрасте (35 лет) — большой риск, плюс он все-таки не центральный нападающий. Логично, если «Локо» зимой будет искать забивного центрфорварда.

По остальным позициям трансферы, вероятно, возможны разве что в случае громких продаж (Миранчуки, Баринов, Крыховяк).

«Ростов»

Несмотря на разговоры о критических финансовых проблемах, судя по всему ситуация стабилизировалась. «Ростов» на удивление сбалансирован по составу — каждая позиция взаимозаменяема. Клуб, как никто другой, зависим от трансферов на выход. Они определят всю трансферную политику на вход этой зимой.

В центре защиты обойма такая — Сигурдссон, Хаджикадунич и Чистяков. Еще есть набирающий форму после травмы Вилюш и купленный на замену Чистякову Осипенко. Даже возможный уход Вилюша и Чистякова не требует усиления линии.

Из центральных нападающих у «Ростова» есть Шомуродов, Сигурдарсон, Долгов и молодой Прошляков, также в аренду «Рубину» отдан Кьяртанссон. Усиление потребуется только в случае продажи Шомуродова, вероятность которой существует. К тому же клуб часто комплектуется на опережение (как в случае с покупкой Осипенко), исходя из того, кто может быть продан. Вполне можно ожидать от «Ростова» трансфер центрального нападающего на вход уже зимой.

Игроков центральной линии и крайних нападающих (не забываем, что «Ростов» играет 4−3−3) хватает. Возможные трансферы на выход (например, Еременко) компенсируются возвращением Мамаева.

ЦСКА

У армейцев больше всего кадровых проблем из клубов первой пятерки. Именно в этой команде наиболее ожидаемы серьезные перестановки. Одна из ключевых проблем — отсутствие нападающего в пару к Чалову (Гончаренко выходил из положения переводом Бийола в атаку). Сигурдссон и Нисимура приобретались полтора года назад за 4 и 1 миллион евро на перспективу, и сложно сказать, что их развитие удовлетворительно. ЦСКА нужен центральный нападающий для расширения функционала в атаке и вариативности.

После ухода Бекао, ЦСКА купил Шарлию и Гогуа. Оба далеки от уровня основного игрока клуба-претендента на Лигу чемпионов.

Самая интересная тема, о которой почти не говорят — ЦСКА де-факто играет несколько сезонов без левого защитника. Щенников почти не вылезает из лазарета, Набабкин тоже (плюс он все-таки не левый защитник, а осенью прошла информация, что с ним не будут продлевать истекающий летом контракт). Левый фланг обороны закрывали Обляков, Кучаев и Магнуссон. Это одна из двух основных кадровых причин игры красно-синих в пять защитников. Покупка левого защитника — одна из самых дорогостоящих задач из-за дефицита исполнителей в мировом футболе. Именно ей в первую очередь пожертвовал ЦСКА в условиях финансовых ограничений. Может быть, после смены владельца клуба трансферная политика будет пересмотрена.

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«Динамо»

После глобальной перестройки и дорогостоящих летних покупок «Динамо» все еще нужно усиление. Состав несбалансирован.

Главная проблема — отсутствие центрального нападающего. Кажется, решение отпустить Луценко было ошибочным. Шейдаев плохо завершает моменты и проседает в остальных аспектах. Игбун — классный трансфер, но он не подходит на роль единственного нападающего. Почти наверняка «Динамо» приобретет зимой форварда.

На остальных позициях с глубиной состава проблем нет.

«Спартак»

Еще один клуб с глобальной перестройкой прошедшим летом. Несмотря на потраченные суммы — проблем стало даже больше.

Команде нужен правый защитник. Рассказов получил достаточно шансов, но не смог закрепиться. Ещенко давно не подходит по уровню. Осенью позицию вынужден был закрывать Зобнин. Проблема в том, что на рынке нет качественных правых защитников с паспортом. Если говорить об игроках РПЛ, то можно рассмотреть покупку Данченко (считается легионером) или Бауэра из «Арсенала». Последний, учитывая наличие казахстанского паспорта, в будущем не будет считаться легионером.

Летняя трансферная кампания привела к отсутствию центральных нападающих уровня основы «Спартака». Продажи Зе Луиша и Адриано больно ударили по вариативности команды и количеству/качеству опасных моментов. «Спартак» еще одна команда, которой срочно нужен центрфорвард.

Есть серьезные проблемы и в опорной зоне. Крал в связке с любым из центральных полузащитников (Умяров, Тиль) делает из стратегически важной зоны решето. Есть перспективы связки Крала с Зобниным (за счет объема и интенсивности могут закрыть центр поля), но тот до покупки правого защитника занят на правом фланге обороны.

Специфики ситуации добавляет перевод Бакаева в тройку центральных хавбеков. Его гибридная роль создает для опорников еще больше ситуаций для перестроений и подстраховок. Это требует не только хорошей позиционной игры, но и интенсивности с выносливостью. Требования к опорникам в модели игры Тедеско очень высокие, найти баланс будет невероятно сложно. Решением может стать покупка чистого отбирающего опорника, тогда Крал может быть выдвинут выше, где от него меньше вреда и больше пользы.

Итоги