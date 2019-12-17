Трансферы топ-клубов РПЛ: почти всем нужен нападающий
Зимнее трансферное окно откроется совсем скоро. «СЭ обозначает проблемные позиции в командах и приоритеты для усиления.
Зимнее трансферное окно откроется совсем скоро. «СЭ обозначает проблемные позиции в командах и приоритеты для усиления.
Предстоящее трансферное окно очень важно с учетом того, что в этом сезоне клубы еще могут пройти по упрощенному пути для попадания в Лигу чемпионов или Лигу Европы. В сезоне-2020/21 будет действовать нынешняя схема распределения мест в еврокубках (три российских команды в ЛЧ, три — в ЛЕ). А вот в сезоне-2021/22 Россия
Впервые за долгое время в «Зените» не ожидается трансферов на вход. Команда укомплектована, и еще предстоит разобраться как быть с истекающими летом контрактами целого ряда игроков — Шатов, Смольников, Дзюба, Кузяев, Мак, Кержаков, Жирков, Иванович.
Изменить хронологию комплектования может продажа Дриусси в «Интер» Майми. В таком случае у «Зенита» освободится легионерское место в заявке перед новым лимитом, и покупка центрального защитника за серьезную сумму может произойти уже зимой.
«Быки» прошедшим летом провели одну из самых противоречивых трансферных кампаний. Кайю и Намли явно не оправдывают ожиданий, а Кабелла почти сразу порвал «кресты». В
В нападении у «Краснодара» есть возрастной и недисциплинированный Ари, нестабильный Игнатьев и Берг на краткосрочном контракте. Усиление в линию требуется, но скорее следующим летом, когда у шведа закончится срок договора с клубом.
Где точно стоит ожидать новичка, так это в центре обороны. Давно проблемная линия без глубины состава. Кроме основной пары Мартынович — Спаич есть только возрастной и медлительный Фьолусон, который явно не соответствует требующемуся уровню игры. К капитану Мартыновичу вопросов тоже все больше. Прогноз — «Краснодар» купит центрального защитника этой зимой.
Эдер —
Смолов нестабилен и тоже часто получает травмы. Еще есть Фарфан, который пропустил всю первую часть сезона
По остальным позициям трансферы, вероятно, возможны разве что в случае громких продаж (Миранчуки, Баринов, Крыховяк).
Несмотря на разговоры о критических финансовых проблемах, судя по всему ситуация стабилизировалась. «Ростов» на удивление сбалансирован по составу — каждая позиция взаимозаменяема. Клуб, как никто другой, зависим от трансферов на выход. Они определят всю трансферную политику на вход этой зимой.
В центре защиты обойма такая — Сигурдссон, Хаджикадунич и Чистяков. Еще есть набирающий форму после травмы Вилюш и купленный на замену Чистякову Осипенко. Даже возможный уход Вилюша и Чистякова не требует усиления линии.
Из центральных нападающих у «Ростова» есть Шомуродов, Сигурдарсон, Долгов и молодой Прошляков, также в аренду «Рубину» отдан Кьяртанссон. Усиление потребуется только в случае продажи Шомуродова, вероятность которой существует. К тому же клуб часто комплектуется на опережение (как в случае с покупкой Осипенко), исходя из того, кто может быть продан. Вполне можно ожидать от «Ростова» трансфер центрального нападающего на вход уже зимой.
Игроков центральной линии и крайних нападающих (не забываем, что «Ростов» играет 4−3−3) хватает. Возможные трансферы на выход (например, Еременко) компенсируются возвращением Мамаева.
У армейцев больше всего кадровых проблем из клубов первой пятерки. Именно в этой команде наиболее ожидаемы серьезные перестановки. Одна из ключевых проблем — отсутствие нападающего в пару к Чалову (Гончаренко выходил из положения переводом Бийола в атаку). Сигурдссон и Нисимура приобретались полтора года назад за 4 и 1 миллион евро на перспективу, и сложно сказать, что их развитие удовлетворительно. ЦСКА нужен центральный нападающий для расширения функционала в атаке и вариативности.
Самая интересная тема, о которой почти не говорят — ЦСКА
После глобальной перестройки и дорогостоящих летних покупок «Динамо» все еще нужно усиление. Состав несбалансирован.
Главная проблема — отсутствие центрального нападающего. Кажется, решение отпустить Луценко было ошибочным. Шейдаев плохо завершает моменты и проседает в остальных аспектах. Игбун — классный трансфер, но он не подходит на роль единственного нападающего. Почти наверняка «Динамо» приобретет зимой форварда.
На остальных позициях с глубиной состава проблем нет.
Еще один клуб с глобальной перестройкой прошедшим летом. Несмотря на потраченные суммы — проблем стало даже больше.
Команде нужен правый защитник. Рассказов получил достаточно шансов, но не смог закрепиться. Ещенко давно не подходит по уровню. Осенью позицию вынужден был закрывать Зобнин. Проблема в том, что на рынке нет качественных правых защитников с паспортом. Если говорить об игроках РПЛ, то можно рассмотреть покупку Данченко (считается легионером) или Бауэра из «Арсенала». Последний, учитывая наличие казахстанского паспорта, в будущем не будет считаться легионером.
Есть серьезные проблемы и в опорной зоне. Крал в связке с любым из центральных полузащитников (Умяров, Тиль) делает из стратегически важной зоны решето. Есть перспективы связки Крала с Зобниным (за счет объема и интенсивности могут закрыть центр поля), но тот до покупки правого защитника занят на правом фланге обороны.
Специфики ситуации добавляет перевод Бакаева в тройку центральных хавбеков. Его гибридная роль создает для опорников еще больше ситуаций для перестроений и подстраховок. Это требует не только хорошей позиционной игры, но и интенсивности с выносливостью. Требования к опорникам в модели игры Тедеско очень высокие, найти баланс будет невероятно сложно. Решением может стать покупка чистого отбирающего опорника, тогда Крал может быть выдвинут выше, где от него меньше вреда и больше пользы.
Некоторые из перечисленных команд имеют много общего. Всем, кроме «Зенита, нужен центральный нападающий. Трем претендентам на Лигу чемпионов («Зенит», «Краснодар», ЦСКА) нужен центральный защитник. Кажется, конкуренция за игроков будет жесткой.