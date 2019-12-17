Источник: «Локомотив» хочет выкупить Жоау Мариу по сниженной цене

Как сообщает A Bola, в московском клубе довольны тем, как 26-летний португалец выступает за железнодорожников в нынешнем сезоне на правах аренды. При этом «Локомотив» хочет снизить цену, оговоренную в арендном соглашении. По данным источника, сумма составляет 18 миллионов евро.