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13:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Локомотив» хочет выкупить Жоау Мариу по сниженной цене

«Локомотив» хочет выкупить права на полузащитника «Интера» Жоау Мариу.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает A Bola, в московском клубе довольны тем, как 26-летний португалец выступает за железнодорожников в нынешнем сезоне на правах аренды. При этом «Локомотив» хочет снизить цену, оговоренную в арендном соглашении. По данным источника, сумма составляет 18 миллионов евро.

Мариу в нынешнем сезоне провел за «Локомотив» 12 матчей, забил один мяч, сделал три голевые передачи.

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