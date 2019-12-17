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15:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА продлил контракт с Кучаевым до 2023 года

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Московский ЦСКА подписал новое соглашение с полузащитником Константином Кучаевым до 2023 года, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Предыдущее соглашение Кучаева с армейским клубом действовало до конца сезона-2019/20. В понедельник генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил РИА Новости, что клуб и Кучаев в ближайшее время продлят контракт.

Кучаев в нынешнем сезоне провел 24 матча за ЦСКА в различных турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. 21-летний полузащитник является воспитанником «красно-синих». Всего на счету Кучаева 65 матчей и один гол за ЦСКА.

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