ЦСКА продлил контракт с Кучаевым до 2023 года

Предыдущее соглашение Кучаева с армейским клубом действовало до конца сезона-2019/20. В понедельник генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил РИА Новости, что клуб и Кучаев в ближайшее время продлят контракт.

Кучаев в нынешнем сезоне провел 24 матча за ЦСКА в различных турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. 21-летний полузащитник является воспитанником «красно-синих». Всего на счету Кучаева 65 матчей и один гол за ЦСКА.