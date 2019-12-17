Братья Березуцкие, скорее всего, не войдут в штаб Слуцкого в «Рубине»

Бывшие защитники ЦСКА, работавшие с 48-летним специалистом в голландском «Витессе», получили предложения войти и в штаб «Рубина», но согласия пока не дали и далеко не факт, что это произойдет. При этом не исключено, что Василий и Алексей займут должности в системе армейского клуба, за который они выступали с начала 2000-х годов.