СМИ узнали размер зарплаты Семака по новому контракту с «Зенитом»
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Руководство «Зенита» в ближайшее время предложит главному тренеру команды Сергею Семаку новый контракт.
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Руководство «Зенита» в ближайшее время предложит главному тренеру команды Сергею Семаку новый контракт.
Нынешнее соглашение 43-летнего специалиста с «сине-бело-голубыми» истекает в июне 2020 года. Ожидается, что после возвращения из отпуска, который Семак вместе с супругой проводит в Африке, он получит предложение о новом контракте.
Семак возглавил «Зенит» в мае прошлого года и привел клуб из