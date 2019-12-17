СМИ узнали размер зарплаты Семака по новому контракту с «Зенитом»

Нынешнее соглашение 43-летнего специалиста с «сине-бело-голубыми» истекает в июне 2020 года. Ожидается, что после возвращения из отпуска, который Семак вместе с супругой проводит в Африке, он получит предложение о новом контракте.

По информации издания, «Зенит» предложит Семаку зарплату в размере 1,7 миллиона евро в год с учетом бонусов за достижение спортивных целей. В настоящее время тренер зарабатывает около 1,2 миллиона евро.