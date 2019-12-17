Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Вердер
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:30
Аугсбург
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Унион Б
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16.12
Кальяри
Лацио
12
Футбол. Зарубежный
16.12
Кристал Пэлас
Брайтон & Хоув
11
Все события
Фоторепортажи
16Кто с кем сыграет на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов
8«Локомотив» проиграл пятый матч подряд в Лиге чемпионов
17:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ узнали размер зарплаты Семака по новому контракту с «Зенитом»

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Руководство «Зенита» в ближайшее время предложит главному тренеру команды Сергею Семаку новый контракт.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Нынешнее соглашение 43-летнего специалиста с «сине-бело-голубыми» истекает в июне 2020 года. Ожидается, что после возвращения из отпуска, который Семак вместе с супругой проводит в Африке, он получит предложение о новом контракте.

По информации издания, «Зенит» предложит Семаку зарплату в размере 1,7 миллиона евро в год с учетом бонусов за достижение спортивных целей. В настоящее время тренер зарабатывает около 1,2 миллиона евро.

Семак возглавил «Зенит» в мае прошлого года и привел клуб из Санкт-Петербурга к победе в чемпионате России.

Читайте также
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Жулин дал совет Тутберидзе на фоне скандала в фигурном катании
Горячая сибирячка бросила подиум ради сетки и мяча
Глава РПЛ рассказал о грядущей реформе турнира
Губерниев жестко ответил авторам петиции против Тарасовой
«Локомотив» готов заплатить за греческого вратаря более €5 млн
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трех словах
Альварес отказался от титула, который отобрал у Сергея Ковалева
Российский легкоатлет дисквалифицирован на 4 года из-за допинга
ЦСКА подписал контракт с внуком Владислава Третьяка
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь