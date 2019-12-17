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18:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Прядкин: Реформа схемы проведения РПЛ точно будет

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил, что схема проведения Российской премьер-лиги (РПЛ) подвергнется реформе.

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Источник: РИА "Новости"

РПЛ в нынешнем сезоне проходит в два круга по 15 туров.

«Существует задание от РФС мне как главе комитета профессионального футбола и как главе лиги рассмотреть варианты реформы. Были изучены куча вариантов. 30 туров — это очень мало. В весенней части остается только 11 туров — это неправильно. Клубы обсудили реформы», — сказал Прядкин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

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«На данный момент есть такие варианты реформ. Расширение лиги до 18 команд и несколько вариантов по плей-офф. На этих вариантах и остановились. У нас будет чемпионат мира в Катаре, поэтому на данный момент мне поставили рассмотреть задачу, а можно ли ввести реформу до турнира в Катаре. Мы работаем над этим. Реформа точно будет. Основная задача — увеличение игровых дней. Примерно 40% команд РПЛ — за плей-офф, 60% — за “гладкий” чемпионат», — отметил Прядкин.

Директор по маркетингу РФПЛ Евгений Савин заявил, что при реформировании схемы проведения турнира хочется выбрать устойчивую модель на длительный срок.

«Роль в инициативе по рассмотрению внедрения плей-офф сыграла реформа еврокубков, также сильно влияет сокращение представительства в еврокубках. Но хотелось бы выработать устойчивую модель, а не на один-два сезона. Но пока основного варианта реформы нет», — подчеркнул Савин.

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19 сентября© Ньюстюб
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