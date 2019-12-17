Прядкин: Реформа схемы проведения РПЛ точно будет
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Глава Российской футбольной
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Глава Российской футбольной
РПЛ в нынешнем сезоне проходит в два круга по 15 туров.
«Существует задание от РФС мне как главе комитета профессионального футбола и как главе лиги рассмотреть варианты реформы. Были изучены куча вариантов. 30 туров — это очень мало. В весенней части остается только 11 туров — это неправильно. Клубы обсудили реформы», — сказал Прядкин на
«На данный момент есть такие варианты реформ. Расширение лиги до 18 команд и несколько вариантов по
Директор по маркетингу РФПЛ Евгений Савин заявил, что при реформировании схемы проведения турнира хочется выбрать устойчивую модель на длительный срок.
«Роль в инициативе по рассмотрению внедрения