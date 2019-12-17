СМИ: «Локомотив» заинтересован в покупке вратаря греческого АЕКа

По информации издания, железнодорожники готовы отдать за 25-летнего голкипера €5,6 млн. Также отмечается, что на матче чемпионата Греции АЕК — «Астерас» 18 декабря будет присутствовать скаут «Локомотива».

В текущем сезоне Баркас принял участие в 11 матчах национального первенства, в которых пропустил 11 мячей, пять раз сыграв на ноль. Вратарь АЕКа десять раз выходил на поле в составе сборной Греции.