СМИ: «Локомотив» заинтересован в покупке вратаря греческого АЕКа
ТАСС, 17 декабря. Московский футбольный клуб «Локомотив» может приобрести вратаря греческого АЕКа Василиоса Баркаса. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Hellas Football.
ТАСС, 17 декабря. Московский футбольный клуб «Локомотив» может приобрести вратаря греческого АЕКа Василиоса Баркаса. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Hellas Football.
По информации издания, железнодорожники готовы отдать за 25-летнего голкипера €5,6 млн. Также отмечается, что на матче чемпионата Греции АЕК — «Астерас» 18 декабря будет присутствовать скаут «Локомотива».
Афинский клуб занимает третье место в греческом чемпионате, набрав 24 очка после 14 матчей. 8 декабря главным тренером АЕКа был назначен Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартак».