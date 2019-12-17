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18:50 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Локомотив» заинтересован в покупке вратаря греческого АЕКа

ТАСС, 17 декабря. Московский футбольный клуб «Локомотив» может приобрести вратаря греческого АЕКа Василиоса Баркаса. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Hellas Football.

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Источник: AP 2019

По информации издания, железнодорожники готовы отдать за 25-летнего голкипера €5,6 млн. Также отмечается, что на матче чемпионата Греции АЕК — «Астерас» 18 декабря будет присутствовать скаут «Локомотива».

В текущем сезоне Баркас принял участие в 11 матчах национального первенства, в которых пропустил 11 мячей, пять раз сыграв на ноль. Вратарь АЕКа десять раз выходил на поле в составе сборной Греции.

Афинский клуб занимает третье место в греческом чемпионате, набрав 24 очка после 14 матчей. 8 декабря главным тренером АЕКа был назначен Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартак».

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